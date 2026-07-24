Посол Белоруссии выразил соболезнования в связи с жертвами атаки ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посол Белоруссии в России Юрий Селиверстов выразил соболезнования губернатору Кировской области Александру Соколову в связи с жертвами ракетной атаки ВСУ по предприятию в Кирове.
- При ракетной атаке ВСУ на предприятие в Кирове погибли шесть человек, есть пострадавшие.
МИНСК, 24 июл - РИА Новости. Посол Белоруссии в России Юрий Селиверстов выразил соболезнования губернатору Кировской области Александру Соколову в связи жертвами ракетной атаки ВСУ по предприятию в Кирове.
В пятницу Соколов сообщил, что при ракетной атаке ВСУ на предприятие в Кирове погибли шесть человек, есть пострадавшие.
"С чувством глубокой скорби и боли восприняли в посольстве печальную новость о человеческих жертвах и пострадавших в результате ракетной атаки на предприятие в Кирове", - сказал Селиверстов, слова которого приводят в Telegram-канале посольства.
Посол Белоруссии в РФ попросил губернатора Кировской области передать слова глубокого сочувствия и поддержки родным и близким безвинно погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.