Рейтинг@Mail.ru
Посол Белоруссии выразил соболезнования в связи с жертвами атаки ВСУ - РИА Новости, 24.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:02 24.07.2026
Посол Белоруссии выразил соболезнования в связи с жертвами атаки ВСУ

Посол Белоруссии выразил соболезнования в связи с гибелью шести человек в Кирове

© Фото : БЕЛТАЮрий Селиверстов
Юрий Селиверстов - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© Фото : БЕЛТА
Юрий Селиверстов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол Белоруссии в России Юрий Селиверстов выразил соболезнования губернатору Кировской области Александру Соколову в связи с жертвами ракетной атаки ВСУ по предприятию в Кирове.
  • При ракетной атаке ВСУ на предприятие в Кирове погибли шесть человек, есть пострадавшие.
МИНСК, 24 июл - РИА Новости. Посол Белоруссии в России Юрий Селиверстов выразил соболезнования губернатору Кировской области Александру Соколову в связи жертвами ракетной атаки ВСУ по предприятию в Кирове.
В пятницу Соколов сообщил, что при ракетной атаке ВСУ на предприятие в Кирове погибли шесть человек, есть пострадавшие.
"С чувством глубокой скорби и боли восприняли в посольстве печальную новость о человеческих жертвах и пострадавших в результате ракетной атаки на предприятие в Кирове", - сказал Селиверстов, слова которого приводят в Telegram-канале посольства.
Посол Белоруссии в РФ попросил губернатора Кировской области передать слова глубокого сочувствия и поддержки родным и близким безвинно погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
В Кирове помогут семьям погибших при ракетной атаке на предприятие
Вчера, 12:55
 
В миреБелоруссияРоссияКировская областьАлександр СоколовВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала