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В Щелкове возбудили дело после гибели трех рабочих - РИА Новости, 24.07.2026
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19:50 24.07.2026 (обновлено: 20:25 24.07.2026)
В Щелкове возбудили дело после гибели трех рабочих

В Щелкове возбудили дело после гибели трех рабочих, отравившихся угарным газом

© Фото : Прокуратура Московской области/MAXМесто гибели трех рабочих в Щелково Московской области
Место гибели трех рабочих в Щелково Московской области - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© Фото : Прокуратура Московской области/MAX
Место гибели трех рабочих в Щелково Московской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Щелково возбуждено уголовное дело по факту гибели трех рабочих.
  • Рабочие отравились угарным газом при проведении ремонтных работ в канализационно-насосной станции Назамиха 24 июля.
  • Следователь с участием криминалиста проводит осмотр места происшествия, производятся заборы воздуха, допрашиваются свидетели, планируется назначение судебно-медицинских экспертиз.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту гибели трех рабочих в Щелкове, отравившихся угарным газом при проведении ремонтных работ, сообщили в подмосковном главке СК РФ.
Щелково возбуждено уголовное дело по факту гибели троих рабочих. Следователем следственного отдела по Щелково ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту гибели троих рабочих", - говорится в сообщении ведомства в канале "Макс".
По данным следствия, 24 июля текущего года рабочие проводили ремонтные работы в канализационно-насосной станции Назамиха. При обслуживании рабочие спустились в камеру, где в какой-то момент получили отравление угарным газом, в результате чего скончались.
"Следователем с участием криминалиста проводится осмотр места, в ходе которого производятся заборы воздуха, допрашиваются свидетели, планируется назначение судебно-медицинских экспертиз", - добавляется в сообщении.
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ПроисшествияЩелковоРоссияМосковская область (Подмосковье)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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