В Щелкове возбудили дело после гибели трех рабочих

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту гибели трех рабочих в Щелкове, отравившихся угарным газом при проведении ремонтных работ, сообщили в подмосковном главке СК РФ.

По данным следствия, 24 июля текущего года рабочие проводили ремонтные работы в канализационно-насосной станции Назамиха. При обслуживании рабочие спустились в камеру, где в какой-то момент получили отравление угарным газом, в результате чего скончались.