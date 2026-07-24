В Щелкове возбудили дело после гибели трех рабочих

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Щелково возбуждено уголовное дело по факту гибели трех рабочих.
- Рабочие отравились угарным газом при проведении ремонтных работ в канализационно-насосной станции Назамиха 24 июля.
- Следователь с участием криминалиста проводит осмотр места происшествия, производятся заборы воздуха, допрашиваются свидетели, планируется назначение судебно-медицинских экспертиз.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту гибели трех рабочих в Щелкове, отравившихся угарным газом при проведении ремонтных работ, сообщили в подмосковном главке СК РФ.
По данным следствия, 24 июля текущего года рабочие проводили ремонтные работы в канализационно-насосной станции Назамиха. При обслуживании рабочие спустились в камеру, где в какой-то момент получили отравление угарным газом, в результате чего скончались.
"Следователем с участием криминалиста проводится осмотр места, в ходе которого производятся заборы воздуха, допрашиваются свидетели, планируется назначение судебно-медицинских экспертиз", - добавляется в сообщении.