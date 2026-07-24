В Щелково трое рабочих погибли от отравления угарным газом

"Прокуратура проводит проверку по факту гибели трех рабочих в Щелково", — рассказали там.

По данным следствия, во время обслуживания канализационно-насосной станции "Назамиха" они спустились в камеру, где в какой-то момент получили смертельное отравление угарным газом.