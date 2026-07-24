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В Щелково трое рабочих погибли от отравления угарным газом - РИА Новости, 24.07.2026
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19:26 24.07.2026 (обновлено: 22:00 24.07.2026)
В Щелково трое рабочих погибли от отравления угарным газом

В Щелково трое рабочих отравились угарным газом при ремонте насосной станции

© Фото : Прокуратура Московской области/MAXМесто гибели трех рабочих в Щелково Московской области
Место гибели трех рабочих в Щелково Московской области - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© Фото : Прокуратура Московской области/MAX
Место гибели трех рабочих в Щелково Московской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трое рабочих отравились угарным газом во время ремонта канализационно-насосной станции в Щелково.
  • Городская прокуратура контролирует ход и результаты расследования уголовного дела.
  • Там также проверяют соблюдение требований охраны труда.
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Трое рабочих отравились угарным газом при проведении ремонтных работ в Щелково, сообщили в прокуратуре Московской области.
«

"Прокуратура проводит проверку по факту гибели трех рабочих в Щелково", — рассказали там.

По данным следствия, во время обслуживания канализационно-насосной станции "Назамиха" они спустились в камеру, где в какой-то момент получили смертельное отравление угарным газом.
СК возбудил уголовное дело. Городская прокуратура взяла его на контроль и при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.
Надзорное ведомство также проверяет соблюдение требований законодательства об охране труда и технике безопасности при выполнении работ повышенной опасности.
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