В Щелково трое рабочих погибли от отравления угарным газом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Трое рабочих отравились угарным газом во время ремонта канализационно-насосной станции в Щелково.
- Городская прокуратура контролирует ход и результаты расследования уголовного дела.
- Там также проверяют соблюдение требований охраны труда.
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Трое рабочих отравились угарным газом при проведении ремонтных работ в Щелково, сообщили в прокуратуре Московской области.
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"Прокуратура проводит проверку по факту гибели трех рабочих в Щелково", — рассказали там.
По данным следствия, во время обслуживания канализационно-насосной станции "Назамиха" они спустились в камеру, где в какой-то момент получили смертельное отравление угарным газом.
СК возбудил уголовное дело. Городская прокуратура взяла его на контроль и при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.
Надзорное ведомство также проверяет соблюдение требований законодательства об охране труда и технике безопасности при выполнении работ повышенной опасности.