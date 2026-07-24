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Работу сервиса "СберИнвестиции" восстановили - РИА Новости, 24.07.2026
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12:55 24.07.2026
Работу сервиса "СберИнвестиции" восстановили

Сбербанк: работу сервиса "СберИнвестиции" восстановили

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкЛоготип Сбербанка
Логотип Сбербанка - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сервис «СберИнвестиции» временно был недоступен, заявки по операциям отклонялись.
  • Работа сервиса восстановлена, все сервисы доступны в обычном режиме.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Работа сервиса "СберИнвестиции" после кратковременных сложностей восстановлена, сообщили РИА Новости в Сбербанке.
Ранее сервис был временно недоступен, заявки по операциям отклонялись.
"У некоторых из вас могли возникать кратковременные сложности с использованием приложения "СберИнвестиций". На данный момент работа восстановлена – все сервисы доступны в обычном режиме", – говорится в сообщении.
"СберИнвестиции" – это официальный брокерский сервис Сбербанка, позволяющий покупать акции, облигации и валюту.
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