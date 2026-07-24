Работу сервиса "СберИнвестиции" восстановили

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сервис «СберИнвестиции» временно был недоступен, заявки по операциям отклонялись.
- Работа сервиса восстановлена, все сервисы доступны в обычном режиме.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Работа сервиса "СберИнвестиции" после кратковременных сложностей восстановлена, сообщили РИА Новости в Сбербанке.
Ранее сервис был временно недоступен, заявки по операциям отклонялись.
"У некоторых из вас могли возникать кратковременные сложности с использованием приложения "СберИнвестиций". На данный момент работа восстановлена – все сервисы доступны в обычном режиме", – говорится в сообщении.
"СберИнвестиции" – это официальный брокерский сервис Сбербанка, позволяющий покупать акции, облигации и валюту.