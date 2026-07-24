СМИ: законопроект о новых санкциях США против России забуксовал в конгрессе

Краткий пересказ от РИА ИИ Двухпартийный законопроект о новых масштабных санкциях США против России оказался под угрозой срыва перед августовскими каникулами конгресса.

Продвижение законопроекта затормозилось из-за споров, в том числе из-за требований дополнить его санкциями против Ирана.

Нынешняя редакция документа лишает Трампа гибкости в представлении исключений, что вызывает недовольство в Белом доме.

ВАШИНГТОН, 24 июл — РИА Новости. Двухпартийный законопроект о новых масштабных санкциях США против России вновь оказался под угрозой срыва перед августовскими каникулами конгресса, передает издание Двухпартийныйо новых масштабных санкциях США против России вновь оказался под угрозой срыва перед августовскими каникулами конгресса, передает издание NOTUS

Дарлин Грэм дополнить законопроект санкциями против Ирана. По данным издания, его продвижение затормозилось из-за споров, в том числе из-за требований президента США Дональда Трампа и сенаторадополнить законопроект санкциями против Ирана.

Лидер республиканского большинства в сенате Джон Тьюн рассчитывает вынести проект на голосование на следующей неделе, но демократы пока не дали согласия на ускоренное рассмотрение, отмечает NOTUS.

Более того, нынешняя редакция документа лишает Трампа гибкости в представлении исключений, что вызывает недовольство в Белом доме.

При этом сенат планирует уйти на каникулы 6 августа, а палата представителей еще раньше — 27 июля. Оба законодательных органа вернутся к полноценным заседаниям лишь в начале сентября.

Ранее сенатор Рэнд Пол заявил, что законопроект покойного Грэма* о новых санкциях против России и сотрудничающих с ней стран ударит прежде всего по самим Соединенным Штатам. По его мнению, подобные ограничения лишь навредят американской экономике.