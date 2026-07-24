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СМИ: законопроект о новых санкциях США против России забуксовал в конгрессе - РИА Новости, 24.07.2026
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01:21 24.07.2026 (обновлено: 11:15 24.07.2026)
СМИ: законопроект о новых санкциях США против России забуксовал в конгрессе

NOTUS: законопроект о новых санкциях США против России забуксовал в конгрессе

© REUTERS / AL DRAGOФлаг США на фоне Капитолия в Вашингтоне
Флаг США на фоне Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© REUTERS / AL DRAGO
Флаг США на фоне Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Двухпартийный законопроект о новых масштабных санкциях США против России оказался под угрозой срыва перед августовскими каникулами конгресса.
  • Продвижение законопроекта затормозилось из-за споров, в том числе из-за требований дополнить его санкциями против Ирана.
  • Нынешняя редакция документа лишает Трампа гибкости в представлении исключений, что вызывает недовольство в Белом доме.
ВАШИНГТОН, 24 июл — РИА Новости. Двухпартийный законопроект о новых масштабных санкциях США против России вновь оказался под угрозой срыва перед августовскими каникулами конгресса, передает издание NOTUS.
По данным издания, его продвижение затормозилось из-за споров, в том числе из-за требований президента США Дональда Трампа и сенатора Дарлин Грэм дополнить законопроект санкциями против Ирана.
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Лидер республиканского большинства в сенате Джон Тьюн рассчитывает вынести проект на голосование на следующей неделе, но демократы пока не дали согласия на ускоренное рассмотрение, отмечает NOTUS.
Более того, нынешняя редакция документа лишает Трампа гибкости в представлении исключений, что вызывает недовольство в Белом доме.
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При этом сенат планирует уйти на каникулы 6 августа, а палата представителей еще раньше — 27 июля. Оба законодательных органа вернутся к полноценным заседаниям лишь в начале сентября.
Ранее сенатор Рэнд Пол заявил, что законопроект покойного Грэма* о новых санкциях против России и сотрудничающих с ней стран ударит прежде всего по самим Соединенным Штатам. По его мнению, подобные ограничения лишь навредят американской экономике.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов в России.
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В миреРоссияИранСШАДональд ТрампДжон ТьюнРэнд ПолСанкции в отношении России
 
 
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