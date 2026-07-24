СМИ: законопроект о новых санкциях США против России забуксовал в конгрессе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Двухпартийный законопроект о новых масштабных санкциях США против России оказался под угрозой срыва перед августовскими каникулами конгресса.
- Продвижение законопроекта затормозилось из-за споров, в том числе из-за требований дополнить его санкциями против Ирана.
- Нынешняя редакция документа лишает Трампа гибкости в представлении исключений, что вызывает недовольство в Белом доме.
ВАШИНГТОН, 24 июл — РИА Новости. Двухпартийный законопроект о новых масштабных санкциях США против России вновь оказался под угрозой срыва перед августовскими каникулами конгресса, передает издание NOTUS.
По данным издания, его продвижение затормозилось из-за споров, в том числе из-за требований президента США Дональда Трампа и сенатора Дарлин Грэм дополнить законопроект санкциями против Ирана.
Лидер республиканского большинства в сенате Джон Тьюн рассчитывает вынести проект на голосование на следующей неделе, но демократы пока не дали согласия на ускоренное рассмотрение, отмечает NOTUS.
Более того, нынешняя редакция документа лишает Трампа гибкости в представлении исключений, что вызывает недовольство в Белом доме.
При этом сенат планирует уйти на каникулы 6 августа, а палата представителей еще раньше — 27 июля. Оба законодательных органа вернутся к полноценным заседаниям лишь в начале сентября.
Ранее сенатор Рэнд Пол заявил, что законопроект покойного Грэма* о новых санкциях против России и сотрудничающих с ней стран ударит прежде всего по самим Соединенным Штатам. По его мнению, подобные ограничения лишь навредят американской экономике.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов в России.