Cамолет-разведчик США совершил полет вдоль границы России над Черным морем

Краткий пересказ от РИА ИИ Американский самолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II совершил полет над акваторией Черного моря вдоль российской границы.

Самолет был переоборудован американской компанией Leidos из бизнес-джета под нужды радиолокационной разведки и предназначен для перехвата, записи и расшифровки данных на большом расстоянии.

ВАШИНГТОН, 24 июл - РИА Новости. Американский самолет-разведчик в пятницу совершил полет над акваторией Черного моря вдоль российской границы, выяснило РИА Новости на основе анализа полетных данных.

Самолет Bombardier ARTEMIS II вылетел с авиабазы "Михаил Когэлничану" в Румынии , где он базируется, и совершил два прохода примерно до Сочи и обратно.

Bombardier Artemis II регулярно совершает полеты также вокруг Калининградской области.

Самолет был переоборудован американской компанией Leidos из бизнес-джета под нужды радиолокационной разведки. В военной модификации он получил название ARTEMIS II.

Согласно открытым данным, всего по заказу Пентагона было сделано две таких машины. Вторая была выпущена в конце 2022 года. Они предназначены прежде всего для перехвата, записи и расшифровки данных на большом расстоянии.