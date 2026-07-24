Краткий пересказ от РИА ИИ
- Американский самолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II совершил полет над акваторией Черного моря вдоль российской границы.
- Самолет был переоборудован американской компанией Leidos из бизнес-джета под нужды радиолокационной разведки и предназначен для перехвата, записи и расшифровки данных на большом расстоянии.
ВАШИНГТОН, 24 июл - РИА Новости. Американский самолет-разведчик в пятницу совершил полет над акваторией Черного моря вдоль российской границы, выяснило РИА Новости на основе анализа полетных данных.
Bombardier Artemis II регулярно совершает полеты также вокруг Калининградской области.
Самолет был переоборудован американской компанией Leidos из бизнес-джета под нужды радиолокационной разведки. В военной модификации он получил название ARTEMIS II.
Согласно открытым данным, всего по заказу Пентагона было сделано две таких машины. Вторая была выпущена в конце 2022 года. Они предназначены прежде всего для перехвата, записи и расшифровки данных на большом расстоянии.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.