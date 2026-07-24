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Футболист сборной Нидерландов Саммервилл стал игроком "Аль-Хиляля" - РИА Новости Спорт, 24.07.2026
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Футбол
 
22:28 24.07.2026
Футболист сборной Нидерландов Саммервилл стал игроком "Аль-Хиляля"

Футболист сборной Нидерландов Саммервилл стал игроком саудовского "Аль-Хиляля"

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкФутбольный мяч
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Крисенсио Саммервилл перешел из лондонского «Вест Хэма» в саудовский «Аль-Хиляль».
  • Контракт с 24-летним футболистом рассчитан на четыре года, сумма трансфера составила 64,5 млн евро.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Нидерландский нападающий Крисенсио Саммервилл перешел в саудовский "Аль-Хиляль", сообщается на сайте футбольного клуба.
Контракт с 24-летним футболистом рассчитан на четыре года. Сумма трансфера из лондонского "Вест Хэма", вылетевшего по итогам прошлого сезона в Чемпионшип, не раскрывается. По данным Transfermarkt, "Аль-Хиляль" заплатил 64,5 млн евро.
В минувшем сезоне Саммервилл принял участие в 34 матчах за "Вест Хэм" в различных турнирах и забил семь мячей. На чемпионате мира 2026 года форвард отметился двумя голами в четырех встречах, а сборная Нидерландов дошла до 1/16 финала, где уступила команде Марокко в серии пенальти. Ранее Саммервилл выступал за нидерландские "Фейенорд" и "Ден Хаг", а также английский "Лидс".
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