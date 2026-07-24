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Росэксимбанк снизил ставку по продукту "Деньги на экспорт" до 6,5% - РИА Новости, 24.07.2026
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19:31 24.07.2026

Росэксимбанк снизил ставку по продукту "Деньги на экспорт" до 6,5%

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСтенд с символикой "Росэксимбанка"
Стенд с символикой Росэксимбанка - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Росэксимбанк (группа РЭЦ, ВЭБ.РФ) снизил ставку по кредиту "Деньги на экспорт" до 6,5%, теперь продукт доступен для оформления онлайн на цифровой платформе "Мой экспорт", сообщает кредитная организация.
"Деньги на экспорт" – коробочный беззалоговый продукт Росэксимбанка, который в значительной мере соответствует ожиданиям компаний из сегмента малого и среднего бизнеса по сумме кредита – до 100 миллионов рублей, сроку кредита – до 24 месяцев и количеству финансируемых экспортных контрактов – до 5.
"Среди главных преимуществ продукта: низкая ставка кредитования – на сегодня 6,5% годовых, а также скорость принятия решения – всего 12 рабочих дней с даты получения полного пакета документов от клиента", - информирует банк.
Благодаря этому кредиту компании смогут получить средства оперативно и без предоставления залогов.
Предложение направлено на предоставление кредитных ресурсов для увеличения оборотного капитала для малых и средних предприятий (выручка до 10 миллиардов рублей), занимающимся производством и реализацией высокотехнологичной продукции по новым и действующим экспортным контрактам.
Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на цифровой платформе "Мой экспорт" ("Госуслуги ВЭД"). На РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России". В состав Группы РЭЦ входят Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций ("Эксар"), Росэксимбанк и Школа экспорта РЭЦ.
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