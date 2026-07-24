Росэксимбанк снизил ставку по продукту "Деньги на экспорт" до 6,5%

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Росэксимбанк (группа РЭЦ, ВЭБ.РФ) снизил ставку по кредиту "Деньги на экспорт" до 6,5%, теперь продукт доступен для оформления онлайн на цифровой платформе "Мой экспорт", сообщает кредитная организация.

"Деньги на экспорт" – коробочный беззалоговый продукт Росэксимбанка , который в значительной мере соответствует ожиданиям компаний из сегмента малого и среднего бизнеса по сумме кредита – до 100 миллионов рублей, сроку кредита – до 24 месяцев и количеству финансируемых экспортных контрактов – до 5.

"Среди главных преимуществ продукта: низкая ставка кредитования – на сегодня 6,5% годовых, а также скорость принятия решения – всего 12 рабочих дней с даты получения полного пакета документов от клиента", - информирует банк.

Благодаря этому кредиту компании смогут получить средства оперативно и без предоставления залогов.

Предложение направлено на предоставление кредитных ресурсов для увеличения оборотного капитала для малых и средних предприятий (выручка до 10 миллиардов рублей), занимающимся производством и реализацией высокотехнологичной продукции по новым и действующим экспортным контрактам.