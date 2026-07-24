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В сервисе МегаСемья от МегаФона появились роли для участников - РИА Новости, 24.07.2026
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18:11 24.07.2026 (обновлено: 18:22 24.07.2026)

В сервисе МегаСемья от МегаФона появились роли для участников

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска "Мегафон"
Вывеска Мегафон - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. МегаФон обновил сервис МегаСемья (6+), добавив категории для участников семейной группы. Теперь организатор может назначить каждому роль — "Ребенок", "Взрослый" или "Устройство". В зависимости от нее автоматически подключаются функции безопасности, контроля расходов и управления связью.
Прежде все участники семейной группы пользовались одинаковым набором возможностей. Теперь сервис учитывает, кто именно подключен к группе, и автоматически предлагает подходящие функции. Это позволяет адаптировать настройки под разные сценарии использования связи без ручного управления каждым номером.
Для роли "Ребенок" стали доступны инструменты родительского контроля. Они позволяют ограничить доступ к нежелательному контенту, блокировать платные подписки и дополнительные списания, а также видеть местоположение детей в режиме реального времени. При этом ребенок останется на связи даже при нулевом или отрицательном балансе — минуты, гигабайты и СМС расходуются из тарифа организатора семейной группы. За каждого участника также начисляются дополнительные гигабайты, которыми пользуются все члены семьи.
Роль "Взрослый" дает возможность пользоваться общими пакетами связи и самостоятельно управлять своими услугами. При необходимости абонент может подключить себе защиту "Ева+". Сервис анализирует входящие звонки, предупреждает о возможном телефонном мошенничестве, а при обнаружении подозрительного разговора автоматически разрывает соединение. Кроме того, "Ева+" умеет проверять аудио- и видеосообщения на признаки подделки, включая дипфейки.
Отдельная роль появилась и для устройств — модемов, роутеров, планшетов, автомобилей и другой подключенной техники. Для них автоматически применяется защита от случайных подписок и дополнительных списаний.
"МегаСемья — один из самых востребованных наших сервисов, который теперь помогает не только пользоваться общей связью, но и управлять ею в пару кликов. С начала года количество наших МегаСемей выросло на 127%. По мере развития сервиса мы видим, что у разных участников семейной группы возникают разные потребности. Новая система ролей позволяет автоматически подобрать для каждого нужный набор функций — от родительского контроля до защиты от мошенничества. Благодаря этому пользоваться сервисом стало проще: большинство настроек применяются автоматически", — отметил коммерческий директор ПАО "МегаФон" Дмитрий Рудских.
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