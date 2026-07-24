Сенатор Журавлев отметил устойчивое развитие Костромской области

КОСТРОМА, 24 июл – РИА Новости. Костромская область последовательно развивается и укрепляет свои позиции в непростых условиях, заявил вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев.

Журавлев вместе с депутатами Костромской областной думы заслушал доклад губернатора Сергея Ситникова о работе органов власти.

"Костромская область не просто сохраняет устойчивость в очень непростых условиях внешнего и внутреннего давления, конкуренции с другими регионами, но и последовательно развивается и укрепляет свои позиции", - цитирует сенатора администрация региона.

Журавлев подчеркнул, что за цифрами, которые губернатор озвучил в облдуме, стоит системная работа по развитию экономики, укреплению бюджетной устойчивости и выполнению всех социальных обязательств перед жителями региона, многодетными семьями, а также перед участниками специальной военной операции и членами их семей.

"Последнее направление работы – это особый приоритет губернатора. И за это вам, Сергей Константинович, особые и отдельные слова благодарности", - сказал сенатор.

Журавлев отметил, что решение правительства о списании части бюджетной задолженности Костромской области стало закономерным итогом ответственной финансовой политики региона. Это доверие, которое необходимо заслужить, и Костромская область это сделала, подчеркнул сенатор, добавив, что не все регионы получают такое доверие.

Также сенатор отметил, в частности, итоги работы региона по привлечению инвесторов, развитию промышленного потенциала Костромской области.