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Сенатор Журавлев отметил устойчивое развитие Костромской области - РИА Новости, 24.07.2026
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Костромская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Костромская область
 
17:02 24.07.2026
Сенатор Журавлев отметил устойчивое развитие Костромской области

Николай Журавлев: Костромская область развивается и укрепляет свои позиции

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкНиколай Журавлев
Николай Журавлев - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Николай Журавлев. Архивное фото
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КОСТРОМА, 24 июл – РИА Новости. Костромская область последовательно развивается и укрепляет свои позиции в непростых условиях, заявил вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев.
Журавлев вместе с депутатами Костромской областной думы заслушал доклад губернатора Сергея Ситникова о работе органов власти.
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"Костромская область не просто сохраняет устойчивость в очень непростых условиях внешнего и внутреннего давления, конкуренции с другими регионами, но и последовательно развивается и укрепляет свои позиции", - цитирует сенатора администрация региона.
Журавлев подчеркнул, что за цифрами, которые губернатор озвучил в облдуме, стоит системная работа по развитию экономики, укреплению бюджетной устойчивости и выполнению всех социальных обязательств перед жителями региона, многодетными семьями, а также перед участниками специальной военной операции и членами их семей.
"Последнее направление работы – это особый приоритет губернатора. И за это вам, Сергей Константинович, особые и отдельные слова благодарности", - сказал сенатор.
Журавлев отметил, что решение правительства о списании части бюджетной задолженности Костромской области стало закономерным итогом ответственной финансовой политики региона. Это доверие, которое необходимо заслужить, и Костромская область это сделала, подчеркнул сенатор, добавив, что не все регионы получают такое доверие.
Также сенатор отметил, в частности, итоги работы региона по привлечению инвесторов, развитию промышленного потенциала Костромской области.
Николай Журавлев добавил, что достижения региона – это результат общей работы губернатора, команды, представителей области на федеральном уровне, депутатов, органов местного управления, предпринимателей и жителей региона. Именно такое взаимодействие позволяет эффективно решать текущие задачи и укреплять фундамент для дальнейшего развития, резюмировал сенатор.
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