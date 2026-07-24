Россиянин добрался до Крыма из Таиланда на велосипеде

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российский путешественник Андрей Павлов добрался до Крыма из Таиланда на велосипеде.
- Маршрут путешественника проходил через территорию пяти государств, включая Лаос, Китай и Казахстан, и составил около 12 тысяч километров.
- Путешествие Павлова длится уже 83 дня, и он еще не добрался до места, где его ждет семья.
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости. Российский путешественник Андрей Павлов рассказал, что добрался до Крыма из Таиланда на велосипеде, преодолев около 12 тысяч километров.
"Я уже в Крыму. У меня такое умиротворение. Но путешествие еще не закончилось. Крым - это мой дом, конечно, но я не доехал прям домой домой, где сейчас моя семья и меня ждут мои родные люди. Я буду там дня через три, наверное", - говорится в сообщении путешественника в его Telegram-канале.
Павлов, проживший несколько лет в Таиланде, рассказал, что покинул остров Пхукет в начале мая этого года, преодолел на велосипеде около 12 тысяч километров. Маршрут проходил через территорию пяти государств, включая Лаос, Китай, и Казахстан. Его путешествие длится уже 83 дня.
"Мое приключение не закончено. Там, за поворотом, меня ждет самое важное — моя семья. Я уже чувствую запах родного дома. Это не финал, это сладкая пауза перед главным рывком. Я еду к своим", - отметил Павлов.