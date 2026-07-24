Россиянин добрался до Крыма из Таиланда на велосипеде

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости. Российский путешественник Андрей Павлов рассказал, что добрался до Крыма из Таиланда на велосипеде, преодолев около 12 тысяч километров.

"Мое приключение не закончено. Там, за поворотом, меня ждет самое важное — моя семья. Я уже чувствую запах родного дома. Это не финал, это сладкая пауза перед главным рывком. Я еду к своим", - отметил Павлов.