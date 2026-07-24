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Россиянин добрался до Крыма из Таиланда на велосипеде - РИА Новости, 24.07.2026
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Туризм
 
16:58 24.07.2026
Россиянин добрался до Крыма из Таиланда на велосипеде

Россиянин Андрей Павлов добрался до Крыма из Таиланда на велосипеде

© Фото : соцсети путешественникаРоссийский путешественник Андрей Павлов
Российский путешественник Андрей Павлов - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© Фото : соцсети путешественника
Российский путешественник Андрей Павлов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский путешественник Андрей Павлов добрался до Крыма из Таиланда на велосипеде.
  • Маршрут путешественника проходил через территорию пяти государств, включая Лаос, Китай и Казахстан, и составил около 12 тысяч километров.
  • Путешествие Павлова длится уже 83 дня, и он еще не добрался до места, где его ждет семья.
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости. Российский путешественник Андрей Павлов рассказал, что добрался до Крыма из Таиланда на велосипеде, преодолев около 12 тысяч километров.
"Я уже в Крыму. У меня такое умиротворение. Но путешествие еще не закончилось. Крым - это мой дом, конечно, но я не доехал прям домой домой, где сейчас моя семья и меня ждут мои родные люди. Я буду там дня через три, наверное", - говорится в сообщении путешественника в его Telegram-канале.
Павлов, проживший несколько лет в Таиланде, рассказал, что покинул остров Пхукет в начале мая этого года, преодолел на велосипеде около 12 тысяч километров. Маршрут проходил через территорию пяти государств, включая Лаос, Китай, и Казахстан. Его путешествие длится уже 83 дня.
"Мое приключение не закончено. Там, за поворотом, меня ждет самое важное — моя семья. Я уже чувствую запах родного дома. Это не финал, это сладкая пауза перед главным рывком. Я еду к своим", - отметил Павлов.
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