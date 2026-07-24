Продавец выкладывает огурцы на прилавок на рынке

Как помидоры портят огурцы при соседстве в холодильнике, пояснил химик

Краткий пересказ от РИА ИИ Помидоры выделяют этилен, который губительно действует на огурцы, поэтому их не стоит хранить вместе, предупредил кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии имени А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

Активными источниками этилена также являются яблоки, бананы, авокадо, груши, абрикосы, персики, сливы и дыни, а чувствительны к газу, помимо огурцов, брокколи, цветная капуста, листовая зелень, картофель, морковь и лук.

Для сохранения свежести продуктов рекомендуется использовать герметичные контейнеры и пакеты, поддерживать правильный температурный режим и отслеживать влажность.

МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Помидоры выделяют этилен, который губительно действует на огурцы, поэтому их не стоит хранить вместе, предупредил кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии имени А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

Многие фрукты и овощи в процессе созревания выделяют природный фитогормон – этилен. Это вещество ускоряет порчу продуктов, которые лежат рядом с его источниками.

"Количество этилена увеличивается по мере созревания помидоров, и для огурцов... чувствительных к этому газу, такое соседство оказывается губительным. Под воздействием этилена они быстрее желтеют, теряют упругость и начинают портиться", – приводит слова Дорохова "Газета.Ru"

Как сообщает издание, активными источниками этилена также являются яблоки, бананы, авокадо, груши, абрикосы, персики, сливы и дыни. Чувствительны к газу, помимо огурцов, брокколи, цветная капуста, листовая зелень, картофель, морковь и лук.

"Яблоки не стоит класть рядом с картофелем – они ухудшают его вкус и ускоряют прорастание, а морковь рядом с яблоками приобретает горечь", – рассказал химик "Газете.Ru".