В Кирове предприятие подверглось ракетной атаке, есть пострадавшие

Краткий пересказ от РИА ИИ Предприятие в Кирове атаковано ракетой.

Есть пострадавшие, им оказывается помощь.

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июл — РИА Новости. ВСУ нанесли ракетный удар по предприятию в Кирове, сообщил губернатор Александр Соколов.

« "Сегодня утром ракетой атаковано предприятие в Кирове. К сожалению, есть пострадавшие. Всем оказывается помощь", — написал он на платформе "Макс".

По словам Соколова, сейчас на месте работают оперативные службы, ситуация под контролем. Последствия удара оперативно устраняют, в районе Филейки подключают электро- и водоснабжение.

Губернатор также призвал местных жителей не публиковать фото и видео с последствиями атаки.

Согласно сводке Минобороны, минувшей ночью силы ПВО сбили над территорией России 571 украинский беспилотник.