Краткий пересказ от РИА ИИ
- Предприятие в Кирове атаковано ракетой.
- Есть пострадавшие, им оказывается помощь.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июл — РИА Новости. ВСУ нанесли ракетный удар по предприятию в Кирове, сообщил губернатор Александр Соколов.
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"Сегодня утром ракетой атаковано предприятие в Кирове. К сожалению, есть пострадавшие. Всем оказывается помощь", — написал он на платформе "Макс".
По словам Соколова, сейчас на месте работают оперативные службы, ситуация под контролем. Последствия удара оперативно устраняют, в районе Филейки подключают электро- и водоснабжение.
Губернатор также призвал местных жителей не публиковать фото и видео с последствиями атаки.
Согласно сводке Минобороны, минувшей ночью силы ПВО сбили над территорией России 571 украинский беспилотник.
В отличие от ВСУ, российские войска поражают исключительно военные объекты и предприятия ВПК противника. При нанесении ударов бойцы используют высокоточное оружие и дроны, способные уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.