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В Кирове предприятие подверглось ракетной атаке, есть пострадавшие - РИА Новости, 24.07.2026
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09:07 24.07.2026 (обновлено: 11:16 24.07.2026)
В Кирове предприятие подверглось ракетной атаке, есть пострадавшие

Соколов: предприятие в Кирове атаковано ракетой, есть пострадавшие

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Предприятие в Кирове атаковано ракетой.
  • Есть пострадавшие, им оказывается помощь.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июл — РИА Новости. ВСУ нанесли ракетный удар по предприятию в Кирове, сообщил губернатор Александр Соколов.
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"Сегодня утром ракетой атаковано предприятие в Кирове. К сожалению, есть пострадавшие. Всем оказывается помощь", — написал он на платформе "Макс".

По словам Соколова, сейчас на месте работают оперативные службы, ситуация под контролем. Последствия удара оперативно устраняют, в районе Филейки подключают электро- и водоснабжение.
Губернатор также призвал местных жителей не публиковать фото и видео с последствиями атаки.
Согласно сводке Минобороны, минувшей ночью силы ПВО сбили над территорией России 571 украинский беспилотник.
В отличие от ВСУ, российские войска поражают исключительно военные объекты и предприятия ВПК противника. При нанесении ударов бойцы используют высокоточное оружие и дроны, способные уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
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