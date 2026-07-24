В Твери после атаки дронов загорелся логистический центр

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Твери из-за налета украинских дронов произошло возгорание административного здания логистического центра в поселке Элеватор.
- Пострадавших нет, пожар полностью потушили.
КУРСК, 24 июл — РИА Новости. В Твери из-за налета украинских дронов начался пожар в логистическом центре, сообщил временно исполняющий обязанного губернатора Виталий Королев.
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"Минувшей ночью в Твери в результате отражения атаки БПЛА произошло возгорание административного здания логистического центра в поселке Элеватор", — написал он на платформе "Макс".
По словам губернатора, пожар уже полностью ликвидировали, никто не пострадал.
На месте работают оперативные службы, проводятся мероприятия по дальнейшему обеспечению безопасности.
На месте работают оперативные службы, проводятся мероприятия по дальнейшему обеспечению безопасности.
Минувшей ночью подверглись ударам дронов логистические комплексы Wildberries в Шушарах, Уткиной Заводи (Санкт-Петербург и область) и в Симферополе. Пострадавших на этих объектах не было, заявили в компании.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
Пожар в логистическом комплексе в Невинномысске потушили
23 июля, 20:22