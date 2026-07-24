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В Твери после атаки дронов загорелся логистический центр - РИА Новости, 24.07.2026
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09:01 24.07.2026 (обновлено: 10:58 24.07.2026)
В Твери после атаки дронов загорелся логистический центр

В Твери при отражении атаки БПЛА загорелось здание логистического центра

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС России
Сотрудник пожарной охраны МЧС России - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Твери из-за налета украинских дронов произошло возгорание административного здания логистического центра в поселке Элеватор.
  • Пострадавших нет, пожар полностью потушили.
КУРСК, 24 июл — РИА Новости. В Твери из-за налета украинских дронов начался пожар в логистическом центре, сообщил временно исполняющий обязанного губернатора Виталий Королев.
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"Минувшей ночью в Твери в результате отражения атаки БПЛА произошло возгорание административного здания логистического центра в поселке Элеватор", — написал он на платформе "Макс".

По словам губернатора, пожар уже полностью ликвидировали, никто не пострадал.

На месте работают оперативные службы, проводятся мероприятия по дальнейшему обеспечению безопасности.
Минувшей ночью подверглись ударам дронов логистические комплексы Wildberries в Шушарах, Уткиной Заводи (Санкт-Петербург и область) и в Симферополе. Пострадавших на этих объектах не было, заявили в компании.
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Вооруженные силы УкраиныПроисшествияТверьВиталий КоролевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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