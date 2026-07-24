Путин поздравил президента Узбекистана с днем рождения

"Уважаемый Шавкат Миромонович, примите сердечные поздравления по случаю вашего дня рождения. Ваша деятельность на посту главы государства ознаменована успешным социально-экономическим развитием Узбекистана, ростом его авторитета на мировой арене", - говорится в телеграмме.

"Трудно переоценить ваш многолетний личный вклад в упрочение российско-узбекистанского всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества", - добавил президент РФ.

Путин отметил, что искренне дорожит добрыми, товарищескими отношениями с президентом Узбекистана. Он добавил, что будет рад продолжению конструктивного диалога и тесной совместной работы по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня.