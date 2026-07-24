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Путин поздравил президента Узбекистана с днем рождения - РИА Новости, 24.07.2026
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10:38 24.07.2026 (обновлено: 10:45 24.07.2026)
Путин поздравил президента Узбекистана с днем рождения

Путин поздравил президента Узбекистана Мирзиёева с днем рождения

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиеева с днем рождения.
  • Путин отметил многолетний вклад Мирзиеева в упрочение стратегического партнерства России и Узбекистана.
  • Президент РФ выразил готовность к продолжению конструктивного диалога и совместной работы по актуальным вопросам.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиеева с днем рождения, отметил его многолетний вклад в упрочение стратегического партнерства двух стран, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«
"Уважаемый Шавкат Миромонович, примите сердечные поздравления по случаю вашего дня рождения. Ваша деятельность на посту главы государства ознаменована успешным социально-экономическим развитием Узбекистана, ростом его авторитета на мировой арене", - говорится в телеграмме.
"Трудно переоценить ваш многолетний личный вклад в упрочение российско-узбекистанского всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества", - добавил президент РФ.
Путин отметил, что искренне дорожит добрыми, товарищескими отношениями с президентом Узбекистана. Он добавил, что будет рад продолжению конструктивного диалога и тесной совместной работы по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня.
"Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых достижений на благо дружественного народа Узбекистана", - заключил президент.
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