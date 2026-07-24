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В Белгородской области около ста человек находятся в больницах после атак - РИА Новости, 24.07.2026
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В Белгородской области около ста человек находятся в больницах после атак

В Белгородской области 99 человек находятся в больницах после атак ВСУ

© РИА Новости / Александр ИвановКоридор больницы
Коридор больницы - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Александр Иванов
Коридор больницы. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На утро 24 июля 2026 года в медицинских учреждениях Белгородской области находятся 99 пациентов, пострадавших в результате украинских атак.
  • Среди пострадавших — семеро детей, состояние которых оценивается как средней степени тяжести, а восемь взрослых находятся в реанимации в тяжелом состоянии.
  • Шестерых тяжелораненых белгородцев транспортировали в Москву для дальнейшего лечения.
БЕЛГОРОД, 24 июл - РИА Новости. Около 100 мирных жителей, пострадавших за последние дни в результате украинских атак по Белгородской области, находятся в больницах, среди них семеро детей, восемь взрослых находятся в реанимации в тяжелом состоянии, сообщили в региональном правительстве.
"Всего на утро 24 июля 2026 года в медицинских учреждениях региона находятся 99 пациентов, получивших различные ранения. В их числе семь детей, состояние которых оценивается медиками как средняя степень тяжести. Восемь взрослых пациентов находятся в реанимационных отделениях в тяжелом состоянии", - говорится в Telegram-канале правительства.
В сообщении добавили, что 23 июля в результате атак и обстрелов со стороны Украины по территории региона пострадали 40 белгородцев, один человек погиб. Как уточнили в правительстве со ссылкой на министра здравоохранения области Андрея Иконникова, 25 пострадавших после оказания помощи продолжают лечение амбулаторно, 15 человек были госпитализированы.
Также сообщается, что шестерых тяжелораненых белгородцев транспортировали в Москву. Дальнейшее лечение они пройдут в Национальном медико-хирургическом центре имени Пирогова, Центре хирургии имени Вишневского и НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
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