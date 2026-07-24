В Белгородской области около ста человек находятся в больницах после атак

БЕЛГОРОД, 24 июл - РИА Новости. Около 100 мирных жителей, пострадавших за последние дни в результате украинских атак по Белгородской области, находятся в больницах, среди них семеро детей, восемь взрослых находятся в реанимации в тяжелом состоянии, сообщили в региональном правительстве.