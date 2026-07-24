Пострадавших на объектах Wildberries в Петербурге нет, заявили в компании

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пострадавших на объектах Wildberries в Санкт-Петербурге и Ленинградской области из-за атак нет, все были заблаговременно эвакуированы, сообщили в пресс-службе компании.
- Работа логистических комплексов Wildberries в Шушарах и Уткиной заводи в Санкт-Петербурге приостановлена.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Пострадавших на объектах Wildberries в Санкт-Петербурге и Ленобласти из-за атак ВСУ нет, все были заблаговременно эвакуированы, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Ранее в пятницу пресс-служба RWB сообщала, что работа логистических комплексов Wildberries в Шушарах и Уткиной заводи в Санкт-Петербурге приостановлена.
Кроме того, в пятницу утром губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в результате удара БПЛА по складам Wildberries в деревне Новосаратовка Всеволожского района пострадали три человека.
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"По предварительной информации, пострадавших на объектах компании в Петербурге и Ленобласти нет, все были заблаговременно эвакуированы и находились в безопасности", - сообщили в пресс-службе.