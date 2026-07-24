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Пострадавших на объектах Wildberries в Петербурге нет, заявили в компании - РИА Новости, 24.07.2026
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10:55 24.07.2026
Пострадавших на объектах Wildberries в Петербурге нет, заявили в компании

Пострадавших на складах Wildberries в Петербурге и Ленобласти из-за атак ВСУ нет

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска интернет-магазина Wildberries
Вывеска интернет-магазина Wildberries - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Вывеска интернет-магазина Wildberries. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пострадавших на объектах Wildberries в Санкт-Петербурге и Ленинградской области из-за атак нет, все были заблаговременно эвакуированы, сообщили в пресс-службе компании.
  • Работа логистических комплексов Wildberries в Шушарах и Уткиной заводи в Санкт-Петербурге приостановлена.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Пострадавших на объектах Wildberries в Санкт-Петербурге и Ленобласти из-за атак ВСУ нет, все были заблаговременно эвакуированы, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Ранее в пятницу пресс-служба RWB сообщала, что работа логистических комплексов Wildberries в Шушарах и Уткиной заводи в Санкт-Петербурге приостановлена.
Кроме того, в пятницу утром губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в результате удара БПЛА по складам Wildberries в деревне Новосаратовка Всеволожского района пострадали три человека.
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"По предварительной информации, пострадавших на объектах компании в Петербурге и Ленобласти нет, все были заблаговременно эвакуированы и находились в безопасности", - сообщили в пресс-службе.
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ПроисшествияСанкт-ПетербургЛенинградская областьВсеволожский районАлександр ДрозденкоВайлдберриз (Wildberries)Вооруженные силы Украины
 
 
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