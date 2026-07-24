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Новые американские пошлины не окажут влияния на Россию, считает политолог - РИА Новости, 24.07.2026
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17:01 24.07.2026 (обновлено: 17:11 24.07.2026)
Новые американские пошлины не окажут влияния на Россию, считает политолог

Дудаков: новые американские пошлины не окажут влияния на Россию

© REUTERS / AL DRAGOФлаг США на фоне Капитолия в Вашингтоне
Флаг США на фоне Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© REUTERS / AL DRAGO
Флаг США на фоне Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вашингтон ввел пошлины в размере 10% и 12,5% на товары из 60 стран.
  • Для России ставка составила 12,5%, но предусмотрены исключения для отдельных категорий товаров, в частности, для редкоземельных металлов.
  • По мнению политолога-американиста Малека Дудакова, эффект от новых тарифов для России будет около нулевым из-за малого торгового оборота и исключений для критически важного сырья.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Новые пошлины США против 60 стран не окажут влияния на Россию из-за крайне малого торгового оборота между странами и исключений для критически важного сырья, заявил политолог-американист Малек Дудаков.
В пятницу аппарат торгового представителя США Джеймисона Грира сообщил, что Вашингтон ввел пошлины в размере 10% и 12,5% на товары из 60 стран. Для России ставка составила 12,5%, при этом для нее, как и для других участников списка, предусмотрены исключения для отдельных категорий товаров.
"Торговый оборот России и США крайне маленький. Речь идет о нескольких миллиардах долларов в год. В основном Америка закупает у нас критически важное для себя сырье: в частности, редкоземельные металлы. Но они не подпадают под действие тарифов. Таким образом, для России эффект объявленных пошлин будет около нулевым", - сказал Дудаков в беседе с газетой ВЗГЛЯД.
По словам американиста, эффект от новых тарифов в целом окажется "смазанным": предусмотрено много исключений для разных категорий товаров, которые поставляются в США, а многие страны уже больше года сталкиваются с тарифным давлением выше 10-15%.
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