Новые американские пошлины не окажут влияния на Россию, считает политолог

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вашингтон ввел пошлины в размере 10% и 12,5% на товары из 60 стран.
- Для России ставка составила 12,5%, но предусмотрены исключения для отдельных категорий товаров, в частности, для редкоземельных металлов.
- По мнению политолога-американиста Малека Дудакова, эффект от новых тарифов для России будет около нулевым из-за малого торгового оборота и исключений для критически важного сырья.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Новые пошлины США против 60 стран не окажут влияния на Россию из-за крайне малого торгового оборота между странами и исключений для критически важного сырья, заявил политолог-американист Малек Дудаков.
"Торговый оборот России и США крайне маленький. Речь идет о нескольких миллиардах долларов в год. В основном Америка закупает у нас критически важное для себя сырье: в частности, редкоземельные металлы. Но они не подпадают под действие тарифов. Таким образом, для России эффект объявленных пошлин будет около нулевым", - сказал Дудаков в беседе с газетой ВЗГЛЯД.
По словам американиста, эффект от новых тарифов в целом окажется "смазанным": предусмотрено много исключений для разных категорий товаров, которые поставляются в США, а многие страны уже больше года сталкиваются с тарифным давлением выше 10-15%.