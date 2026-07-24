Новые американские пошлины не окажут влияния на Россию, считает политолог

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Новые пошлины США против 60 стран не окажут влияния на Россию из-за крайне малого торгового оборота между странами и исключений для критически важного сырья, заявил политолог-американист Малек Дудаков.

По словам американиста, эффект от новых тарифов в целом окажется "смазанным": предусмотрено много исключений для разных категорий товаров, которые поставляются в США, а многие страны уже больше года сталкиваются с тарифным давлением выше 10-15%.