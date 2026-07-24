МИД Китая прокомментировал новые торговые пошлины США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Китай выступает против односторонних тарифных мер, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
- США ввели торговые пошлины в размере от 10% до 12,5% в отношении 60 главных торговых партнеров.
ПЕКИН, 24 июл – РИА Новости. Китай выступает против односторонних тарифных мер, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя новые пошлины США.
В пятницу офис торгпреда США Джеймисона Грира сообщил, что Вашингтон вводит торговые пошлины в размере от 10% до 12,5% в отношении 60 главных торговых партнеров в зависимости от наличия у них законодательного запрета на импорт товаров, произведенных с использованием принудительного труда.
"Позиция Китая по китайско-американским торгово-экономическим вопросам последовательна и ясна: мы выступаем против всех форм односторонних тарифных мер", - заявил Линь Цзянь.
Он отметил, что "тарифные и торговые войны не отвечают интересам ни одной из сторон".