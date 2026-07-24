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МИД Китая прокомментировал новые торговые пошлины США - РИА Новости, 24.07.2026
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11:41 24.07.2026
МИД Китая прокомментировал новые торговые пошлины США

МИД КНР: Китай выступает против односторонних тарифных мер США

CC BY 2.0 / Gene Zhang / The Five-Starred Red flag: national flag of the People's Republic of ChinaФлаг Китая
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
CC BY 2.0 / Gene Zhang / The Five-Starred Red flag: national flag of the People's Republic of China
Флаг Китая. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Китай выступает против односторонних тарифных мер, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
  • США ввели торговые пошлины в размере от 10% до 12,5% в отношении 60 главных торговых партнеров.
ПЕКИН, 24 июл – РИА Новости. Китай выступает против односторонних тарифных мер, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя новые пошлины США.
В пятницу офис торгпреда США Джеймисона Грира сообщил, что Вашингтон вводит торговые пошлины в размере от 10% до 12,5% в отношении 60 главных торговых партнеров в зависимости от наличия у них законодательного запрета на импорт товаров, произведенных с использованием принудительного труда.
"Позиция Китая по китайско-американским торгово-экономическим вопросам последовательна и ясна: мы выступаем против всех форм односторонних тарифных мер", - заявил Линь Цзянь.
Он отметил, что "тарифные и торговые войны не отвечают интересам ни одной из сторон".
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