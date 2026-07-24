МИД Китая прокомментировал новые торговые пошлины США

ПЕКИН, 24 июл – РИА Новости. Китай выступает против односторонних тарифных мер, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя новые пошлины США.

Он отметил, что "тарифные и торговые войны не отвечают интересам ни одной из сторон".