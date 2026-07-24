Краткий пересказ от РИА ИИ Власти Новой Зеландии резко раскритиковали решение США ввести новые импортные пошлины.

Глава Минторга Новой Зеландии предупредил, что новые американские меры усиливают неопределенность в мировой торговле.

ДЖАКАРТА, 24 июл — РИА Новости. Власти Новой Зеландии резко раскритиковали решение США ввести новые импортные пошлины, назвав выводы американского расследования неправдоподобными и обвинив Вашингтон в использовании борьбы с принудительным трудом как предлога для расширения торговых ограничений, сообщает газета Власти Новой Зеландии резко раскритиковали решение США ввести новые импортные пошлины, назвав выводы американского расследования неправдоподобными и обвинив Вашингтон в использовании борьбы с принудительным трудом как предлога для расширения торговых ограничений, сообщает газета New Zealand Herald

Согласно объявленным США мерам, тарифы в размере от 10% до 12,5% вводятся на импорт из примерно 60 стран. Для Новой Зеландии ставка составит 12,5%. Вашингтон объяснил меры результатами расследования, проведенного в рамках раздела 301 Закона о торговле 1974 года. Американская сторона оценивала, насколько эффективно страны препятствуют попаданию на рынок товаров, изготовленных с применением принудительного труда.

Министр торговли Новой Зеландии Тодд Макклей назвал решение Вашингтона “крайне разочаровывающим”.

« “Просто неправдоподобно, что импорт, произведенный с использованием принудительного труда, играет сколько-нибудь заметную роль в экономике Новой Зеландии”, — заявил он.

По словам министра, Веллингтон отвергает выводы американского расследования, поскольку считает, что оно проводилось без должной тщательности. Макклей отметил, что новозеландская сторона добросовестно взаимодействовала с Управлением торгового представителя США и Госдепартаментом, однако расследование, по его мнению, “создает юридический предлог для введения широких тарифов, а не для эффективной борьбы с принудительным трудом”.