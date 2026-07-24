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Новая Зеландия раскритиковала решение США ввести импортные пошлины - РИА Новости, 24.07.2026
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08:56 24.07.2026 (обновлено: 11:40 24.07.2026)
Новая Зеландия раскритиковала решение США ввести импортные пошлины

Власти Новой Зеландии раскритиковали решение США ввести новые импортные пошлины

© iStock.com / AoraeeФлаг Новой Зеландии
Флаг Новой Зеландии - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© iStock.com / Aoraee
Флаг Новой Зеландии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Власти Новой Зеландии резко раскритиковали решение США ввести новые импортные пошлины.
  • Глава Минторга Новой Зеландии предупредил, что новые американские меры усиливают неопределенность в мировой торговле.
ДЖАКАРТА, 24 июл — РИА Новости. Власти Новой Зеландии резко раскритиковали решение США ввести новые импортные пошлины, назвав выводы американского расследования неправдоподобными и обвинив Вашингтон в использовании борьбы с принудительным трудом как предлога для расширения торговых ограничений, сообщает газета New Zealand Herald.
Согласно объявленным США мерам, тарифы в размере от 10% до 12,5% вводятся на импорт из примерно 60 стран. Для Новой Зеландии ставка составит 12,5%. Вашингтон объяснил меры результатами расследования, проведенного в рамках раздела 301 Закона о торговле 1974 года. Американская сторона оценивала, насколько эффективно страны препятствуют попаданию на рынок товаров, изготовленных с применением принудительного труда.
Министр торговли Новой Зеландии Тодд Макклей назвал решение Вашингтона “крайне разочаровывающим”.
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“Просто неправдоподобно, что импорт, произведенный с использованием принудительного труда, играет сколько-нибудь заметную роль в экономике Новой Зеландии”, — заявил он.
По словам министра, Веллингтон отвергает выводы американского расследования, поскольку считает, что оно проводилось без должной тщательности. Макклей отметил, что новозеландская сторона добросовестно взаимодействовала с Управлением торгового представителя США и Госдепартаментом, однако расследование, по его мнению, “создает юридический предлог для введения широких тарифов, а не для эффективной борьбы с принудительным трудом”.
Глава Минторга предупредил, что новые американские меры усиливают неопределенность в мировой торговле в период, когда международная торговая система уже испытывает серьезное давление. Он призвал страны-единомышленники активнее сотрудничать для укрепления торговли и инвестиций, в том числе за счет снижения торговых барьеров.
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