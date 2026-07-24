Новые американские пошлины стали полной неожиданностью для ЕС, пишут СМИ

В пятницу офис торгпреда США Джеймисона Грира сообщил, что Вашингтон вводит тарифы в размере от 10% до 12,5% против 60 торговых партнеров в зависимости от наличия у них законодательного запрета на импорт товаров, произведенных с использованием принудительного труда.