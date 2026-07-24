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Новые американские пошлины стали полной неожиданностью для ЕС, пишут СМИ - РИА Новости, 24.07.2026
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07:34 24.07.2026 (обновлено: 08:49 24.07.2026)
Новые американские пошлины стали полной неожиданностью для ЕС, пишут СМИ

Reuters: ЕС потребует у США разъяснений по поводу новых пошлин

© AP Photo / Virginia MayoШтаб-квартира ЕС в Брюсселе
Штаб-квартира ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Штаб-квартира ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что новые американские пошлины стали полной неожиданностью для ЕС.
  • Брюссель потребует от Вашингтона разъяснений по этому поводу.
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Новые американские пошлины стали полной неожиданностью для ЕС, заявила глава евродипломатии Кая Каллас.
В пятницу офис торгпреда США Джеймисона Грира сообщил, что Вашингтон вводит тарифы в размере от 10% до 12,5% против 60 торговых партнеров в зависимости от наличия у них законодательного запрета на импорт товаров, произведенных с использованием принудительного труда.
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"У нас была сделка с Америкой, и мы эту сделку соблюдали. <...> Поэтому несоблюдение этой сделки стало неприятным сюрпризом", — привело слова Каллас агентство Reuters.

По ее словам, европейцы потребуют от Белого дома разъяснений по поводу новых пошлин. Каллас также назвала необоснованными заявления о том, что у законодательства ЕС в сфере предотвращения принудительного труда есть слабые места.
В августе 2025 года Вашингтон и Брюссель объявили о достижении рамочного соглашения по торговле. Оно предполагает, что Евросоюз отменит пошлины на все промышленные товары из США, а Штаты сохранят тариф в 15% на большую часть продукции из ЕС.
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