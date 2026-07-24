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ВС России поразили балкер и сухогруз в Одесской области - РИА Новости, 24.07.2026
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18:57 24.07.2026 (обновлено: 19:07 24.07.2026)
ВС России поразили балкер и сухогруз в Одесской области

ВС РФ поразили балкер и сухогруз, доставлявшие военные грузы в порт Черноморск

© AP Photo / Efrem LukatskyДрон "Герань-2"
Дрон Герань-2 - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Дрон "Герань-2". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Армия России поразила балкер и сухогруз, доставлявшие военные грузы в порт "Черноморск" в Одесской области Украины.
  • ВС России продолжили наносить удары по портам и объектам транспортной инфраструктуры Украины, задействованным в интересах ВСУ.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Армия России поразила балкер и сухогруз, доставлявшие военные грузы в порт "Черноморск" в Одесской области Украины, сообщило в пятницу министерство обороны РФ.
В течение дня ВС РФ продолжили наносить удары по портам и объектам транспортной инфраструктуры Украины, задействованным в интересах ВСУ, сообщило МО РФ.
По информации Минобороны России, в числе прочих целей ударами высокоточным оружием воздушного базирования и ударными дронами поражены "на переходе морем (северо-восточнее острова Змеиный и в районе населенного пункта Затока) морское судно типа "балкер" и сухогруз, осуществлявших доставку военных грузов в порт "Черноморск".
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