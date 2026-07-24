ВС России поразили балкер и сухогруз в Одесской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Армия России поразила балкер и сухогруз, доставлявшие военные грузы в порт "Черноморск" в Одесской области Украины.
- ВС России продолжили наносить удары по портам и объектам транспортной инфраструктуры Украины, задействованным в интересах ВСУ.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Армия России поразила балкер и сухогруз, доставлявшие военные грузы в порт "Черноморск" в Одесской области Украины, сообщило в пятницу министерство обороны РФ.
По информации Минобороны России, в числе прочих целей ударами высокоточным оружием воздушного базирования и ударными дронами поражены "на переходе морем (северо-восточнее острова Змеиный и в районе населенного пункта Затока) морское судно типа "балкер" и сухогруз, осуществлявших доставку военных грузов в порт "Черноморск".
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22 июня 2022, 17:18