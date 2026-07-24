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СМИ: погрузка на сети РЖД по итогам 2026 года может составить миллиард тонн - РИА Новости, 24.07.2026
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09:55 24.07.2026
СМИ: погрузка на сети РЖД по итогам 2026 года может составить миллиард тонн

Ведомости: погрузка на сети РЖД в 2026 году может составить около 1,1 млрд тонн

© РИА Новости / Михаил Голенков | Перейти в медиабанкЖелезнодорожная сортировочная станция
Железнодорожная сортировочная станция - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Михаил Голенков
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Железнодорожная сортировочная станция. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • По итогам 2026 года погрузка на сети РЖД может составить около 1,1 миллиарда тонн.
  • Это значение на 1% ниже, чем фактическая погрузка по итогам 2025 года — около 1,12 миллиарда тонн.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Погрузка на сети РЖД по итогам 2026 года может составить около 1,1 миллиарда тонн, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на имеющийся в ее распоряжении обзор NEFT Research.
«
"Около 1,1 млрд тонн будет погружено на сети РЖД по итогам 2026 года ... Ожидаемое значение на 1% ниже, чем фактическое по итогам 2025 года", - пишет газета.
В 2025 году погрузка составила около 1,12 миллиарда тонн, отмечает издание.
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