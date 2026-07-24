СМИ: погрузка на сети РЖД по итогам 2026 года может составить миллиард тонн

Краткий пересказ от РИА ИИ
- По итогам 2026 года погрузка на сети РЖД может составить около 1,1 миллиарда тонн.
- Это значение на 1% ниже, чем фактическая погрузка по итогам 2025 года — около 1,12 миллиарда тонн.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Погрузка на сети РЖД по итогам 2026 года может составить около 1,1 миллиарда тонн, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на имеющийся в ее распоряжении обзор NEFT Research.
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"Около 1,1 млрд тонн будет погружено на сети РЖД по итогам 2026 года ... Ожидаемое значение на 1% ниже, чем фактическое по итогам 2025 года", - пишет газета.
В 2025 году погрузка составила около 1,12 миллиарда тонн, отмечает издание.