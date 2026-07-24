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Синоптик рассказал, каким будет август в Москве - РИА Новости, 24.07.2026
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18:51 24.07.2026
Синоптик рассказал, каким будет август в Москве

Голубев: экстремальной жары или сильных похолоданий в августе не прогнозируется

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБашни московского Кремля
Башни московского Кремля - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Август в Москве ожидается примерно на один градус теплее нормы.
  • Экстремальной жары или сильных похолоданий в августе не прогнозируется, ожидается умеренно теплая и ровная погода.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Август в Москве ожидается примерно на один градус теплее нормы, при этом экстремальной жары или сильных похолоданий не прогнозируется, сообщил РИА Новости начальник краткосрочных прогнозов Гидрометцентра России Александр Голубев.
"Что касается второй половины лета, то август в Москве предварительно ожидается примерно на один градус теплее нормы. При этом экстремальной жары или сильных похолоданий не прогнозируется", - рассказал Голубев.
Синоптик добавил, что в последний месяц лета москвичей ждет умеренно теплая и ровная погода.
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