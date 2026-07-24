Синоптик рассказал, каким будет август в Москве

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Август в Москве ожидается примерно на один градус теплее нормы, при этом экстремальной жары или сильных похолоданий не прогнозируется, сообщил РИА Новости начальник краткосрочных прогнозов Гидрометцентра России Александр Голубев.