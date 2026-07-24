Россияне рассказали, как выбирают подарки

В ходе исследования также выяснилось, чем отличаются привычки дарения в разных федеральных округах. Так, в Северо‑Западном федеральном округе деньги дарят реже, чем в других регионах страны — здесь больше ценят сам жест, а подарок в формате совместного времени ждут чаще, чем где‑либо. В Северо‑Кавказском федеральном округе больше половины свадебных подарков — деньги, а парфюм на 23 февраля здесь дарят чаще всего: почти каждый третий подарок. Почти 40% респондентов из Центрального федерального округа не дарят друг другу ничего регионального, зато гаджеты здесь хотят получать чаще, чем в любом другом округе. На Урале чаще других дарят подарки без повода, а красивая упаковка здесь важнее, чем где‑либо. В Сибири Новый год оказался самым "сладким" — сладости под ёлку кладут чаще, чем в других округах. На Дальнем Востоке особенно ценят подарки своими руками и чаще других дарят их на новоселье. В Приволжском федеральном округе выше всего ценят практичные и полезные подарки, а Южный федеральный округ выделяется тем, что дарить на свадьбах здесь приходится заметно чаще, чем в среднем по стране.