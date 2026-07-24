Петраков: Москва готова помогать регионам внедрять эффективные проекты

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Москва готова делиться опытом и помогать другим регионам внедрять проекты и программы с доказанной эффективностью, заявил заместитель руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики города Владимир Петраков.

Восемь российских регионов завершили разработку индивидуальных дорожных карт и переходят к их практической реализации. Это стало итогом совместной программы правительства Москвы, Агентства стратегических инициатив (АСИ), РАНХиГС и АНО "Общественный капитал", запущенной в 2026 году. Участниками пилотного проекта стали Республики Дагестан и Северная Осетия – Алания, Красноярский, Хабаровский и Приморский края, а также Иркутская, Костромская и Орловская области.

Задача программы — помочь регионам адаптировать управленческие решения, сократить социально-экономические различия между территориями и повысить качество жизни людей. В основе методологии — Национальный рейтинг качества жизни, который АСИ формирует с 2021 года на основе 149 показателей по 12 направлениям, синхронизированных с национальными целями развития.

"Первое место в Национальном рейтинге качества жизни — это не только признание системной и слаженной работы правительства Москвы, но и большая ответственность. Мы готовы делиться накопленным опытом и помогать другим регионам поэтапно внедрять проекты и программы, которые уже доказали свою эффективность: от адресного трудоустройства граждан и поддержки предпринимательства до развития транспортной инфраструктуры, благоустройства, образования, здравоохранения и других сфер, напрямую влияющих на качество жизни людей. Для реализации этой работы на базе ВШГУ РАНХиГС был создан Центр обучения, где руководители и представители региональных органов исполнительной власти проходят необходимую подготовку", — приводит слова Петракова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

Образовательная программа Центра охватила пять социальных направлений: "Работа и свое дело", "Транспорт", "Благоустройство", "Образование и развитие", "Укрепление и охрана здоровья". Обучение включало теоретический модуль (лекции представителей правительства Москвы, АСИ и экспертов) и практическую работу. Первый модуль прошел в апреле на площадке РАНХиГС в Москве.

Генеральный директор АНО "Общественный капитал" Асият Багатырова отметила важность того, что после освоения теоретического и практического модулей команды самостоятельно разработали дорожные карты с учетом особенностей, потребностей и приоритетов своих регионов. Готовые решения изучили специалисты профильных департаментов правительства Москвы и поделились с региональными командами лучшими практиками столицы. Для АНО "Общественный капитал" это еще одно важное направление работы, которое дополняет деятельность организации по внедрению Стандарта общественного капитала бизнеса. У этих проектов общие задачи — повышение качества жизни людей и укрепление государства по всем направлениям деятельности в соответствии с национальными целями развития.