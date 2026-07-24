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Автоюрист разъяснил правила перевозки детей на заднем сиденье автомобиля - РИА Новости, 24.07.2026
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15:29 24.07.2026
Автоюрист разъяснил правила перевозки детей на заднем сиденье автомобиля

Воропаев: перевозить детей 7-11 лет на заднем сиденье можно без автокресла

© Фото : Freepik / prostoolehСемья путешествует на машине
Семья путешествует на машине - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© Фото : Freepik / prostooleh
Семья путешествует на машине. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Правила дорожного движения разрешают перевозить детей 7–11 лет на заднем сиденье как в удерживающем устройстве, так и со штатным ремнем безопасности, если их рост и вес позволяют это сделать, рассказал автоюрист Лев Воропаев.
  • На переднем сиденье для ребенка 7–11 лет обязательно требуется детское автокресло, которое подбирается по его росту и весу.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Правила дорожного движения разрешают перевозить детей 7-11 лет на заднем сиденье как в удерживающем устройстве, так и со штатным ремнем безопасности, если их рост и вес позволяют это сделать, рассказал автоюрист Лев Воропаев.
"Перевозить на заднем сиденье такого ребенка можно с использованием либо детского удерживающего устройства, либо штатного ремня безопасности, если вес и рост маленького пассажира позволяют это сделать. Правила дорожного движения предоставляют право выбора при перевозке ребенка на заднем кресле автомобиля", - сказал Воропаев в беседе с 360.ru.
По словам автоюриста, на переднем сиденье для ребенка 7-11 лет обязательно требуется детское автокресло, которое подбирается по его росту и весу.
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