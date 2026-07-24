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Средняя пенсия работающих россиян превысила 35 тысяч рублей в двух регионах - РИА Новости, 24.07.2026
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01:28 24.07.2026
Средняя пенсия работающих россиян превысила 35 тысяч рублей в двух регионах

Среднюю пенсию выше 35 тысяч рублей работающие россияне получают в двух регионах

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Средний размер пенсии работающих россиян в июне 2026 года составил 23 737 рублей.
  • Средний размер пенсии работающих жителей Чукотского автономного округа составил 39 449 рублей, а Ненецкого автономного округа — 35 913 рублей.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Средний размер пенсии работающих россиян превышает 35 тысяч рублей в двух регионах России, следует из данных Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно данным ведомства, работающие жители Чукотского автономного округа получали в июне 2026 года среднюю пенсию в размере 39 449 рублей. Россиянам, проживающим в Ненецком автономном округе, начисляли в среднем 35 913 рублей.
Средний размер пенсии работающих россиян в июне 2026 года составил 23 737 рублей. В аналогичный период 2025 года этот показатель составлял 21 114 рублей.
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