Средняя пенсия работающих россиян превысила 35 тысяч рублей в двух регионах

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Средний размер пенсии работающих россиян в июне 2026 года составил 23 737 рублей.
- Средний размер пенсии работающих жителей Чукотского автономного округа составил 39 449 рублей, а Ненецкого автономного округа — 35 913 рублей.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Средний размер пенсии работающих россиян превышает 35 тысяч рублей в двух регионах России, следует из данных Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно данным ведомства, работающие жители Чукотского автономного округа получали в июне 2026 года среднюю пенсию в размере 39 449 рублей. Россиянам, проживающим в Ненецком автономном округе, начисляли в среднем 35 913 рублей.
Средний размер пенсии работающих россиян в июне 2026 года составил 23 737 рублей. В аналогичный период 2025 года этот показатель составлял 21 114 рублей.