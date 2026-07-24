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Юрист научил, как восстановить потерянный пенсионный стаж без суда - РИА Новости, 24.07.2026
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02:05 24.07.2026
Юрист научил, как восстановить потерянный пенсионный стаж без суда

Юрист Хрулев: потерянный пенсионный стаж можно восстановить

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Пенсионное удостоверение. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Для перерасчета пенсии необходимо получить письменный ответ Социального фонда с указанием исключенного из стажа периода и причины.
  • Нужно собрать подтверждающие документы и подать заявление в Социальный фонд о включении стажа, зарегистрировав обращение под входящим номером.
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Пенсия может быть занижена из-за ошибок в стаже. О том, как добиться перерасчета без суда, агентству "Прайм" рассказал вице-президент Международной Ассоциации медиаторов "Сила Диалога" Дмитрий Хрулев.
"Сначала стоит получить письменный ответ Социального фонда с указанием, какой именно период исключен из стажа и по какой причине. Фраза сотрудника у окна ничего не решает", — пояснил он.
Затем нужно собрать документы, подтверждающие пропущенный период: трудовые договоры, справки, приказы, ведомости о зарплате, военный билет или свидетельства о рождении детей. С этими документами следует подать заявление в Социальный фонд о включении стажа.
Важно зарегистрировать обращение под входящим номером. Если районное отделение отказывает, жалобу можно направить в вышестоящий пенсионный орган, заключил Хрулев.
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