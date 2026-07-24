Юрист научил, как восстановить потерянный пенсионный стаж без суда

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Для перерасчета пенсии необходимо получить письменный ответ Социального фонда с указанием исключенного из стажа периода и причины.
- Нужно собрать подтверждающие документы и подать заявление в Социальный фонд о включении стажа, зарегистрировав обращение под входящим номером.
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Пенсия может быть занижена из-за ошибок в стаже. О том, как добиться перерасчета без суда, агентству "Прайм" рассказал вице-президент Международной Ассоциации медиаторов "Сила Диалога" Дмитрий Хрулев.
"Сначала стоит получить письменный ответ Социального фонда с указанием, какой именно период исключен из стажа и по какой причине. Фраза сотрудника у окна ничего не решает", — пояснил он.
Затем нужно собрать документы, подтверждающие пропущенный период: трудовые договоры, справки, приказы, ведомости о зарплате, военный билет или свидетельства о рождении детей. С этими документами следует подать заявление в Социальный фонд о включении стажа.
Важно зарегистрировать обращение под входящим номером. Если районное отделение отказывает, жалобу можно направить в вышестоящий пенсионный орган, заключил Хрулев.
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