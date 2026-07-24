В Тюмени объявили штормовое предупреждение

Уровень воды в реке Тура в Тюмени приближается к опасной отметке

Уровень воды в реке Тура в Тюмени приближается к опасной отметке

Краткий пересказ от РИА ИИ Тюменский гидрометцентр объявил штормовое предупреждение из-за паводка в Тюмени.

С 25 по 27 июля ожидается достижение критериев опасного явления "паводок" (850 сантиметров) и увеличение зоны затопления пойменной территории.

ТЮМЕНЬ, 24 июл – РИА Новости. Тюменский гидрометцентр объявил штормовое предупреждение из-за паводка в Тюмени, где из-за подъема воды в реке Туре с 25-27 июля может увеличиться зона затопления пойменной территории, сообщил единый центр оперативного реагирования города.

По данным гидрометцентра, отмечается в сообщении, на утро пятницы вода в Туре за сутки поднялась на 24 сантиметра — до 830 сантиметров над нулем поста.

"Тюменским гидрометцентром объявлено штормовое предупреждение об ожидании опасного явления — паводка... С 25 по 27 июля в Тюмени ожидается достижение критериев опасного явления "паводок" (это 850 сантиметров) и увеличение зоны затопления пойменной территории", - говорится в канале центра на платформе "Макс".