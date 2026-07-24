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В Тюмени объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 24.07.2026
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11:53 24.07.2026
В Тюмени объявили штормовое предупреждение

В Тюмени объявили штормовое предупреждение из-за паводка

© РИА НовостиУровень воды в реке Тура в Тюмени приближается к опасной отметке
Уровень воды в реке Тура в Тюмени приближается к опасной отметке - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости
Уровень воды в реке Тура в Тюмени приближается к опасной отметке
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Тюменский гидрометцентр объявил штормовое предупреждение из-за паводка в Тюмени.
  • С 25 по 27 июля ожидается достижение критериев опасного явления "паводок" (850 сантиметров) и увеличение зоны затопления пойменной территории.
ТЮМЕНЬ, 24 июл – РИА Новости. Тюменский гидрометцентр объявил штормовое предупреждение из-за паводка в Тюмени, где из-за подъема воды в реке Туре с 25-27 июля может увеличиться зона затопления пойменной территории, сообщил единый центр оперативного реагирования города.
По данным гидрометцентра, отмечается в сообщении, на утро пятницы вода в Туре за сутки поднялась на 24 сантиметра — до 830 сантиметров над нулем поста.
"Тюменским гидрометцентром объявлено штормовое предупреждение об ожидании опасного явления — паводка... С 25 по 27 июля в Тюмени ожидается достижение критериев опасного явления "паводок" (это 850 сантиметров) и увеличение зоны затопления пойменной территории", - говорится в канале центра на платформе "Макс".
С 14 июля в Тюмени действует режим повышенной готовности. По данным администрации города, в зоне вероятной чрезвычайной ситуации из-за паводка находятся 15 территорий города.
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