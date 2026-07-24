Овчинский: свыше 130 семей переехали на Волгоградском проспекте

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Свыше 130 семей переехали в новый жилой комплекс по реновации на Волгоградском проспекте на юго-востоке Москвы, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

"Жилой комплекс состоит из четырех секций переменной этажности. В нем 259 квартир суммарной площадью более 15 тысяч квадратных метров. На сегодня свыше 130 семей уже отпраздновали новоселье в квартирах с готовой улучшенной отделкой, установленной сантехникой и осветительными приборами по стандартам программы реновации", - цитирует Овчинского пресс-служба департамента градполитики.

В сообщении отмечается, что около 100 из переехавших семей воспользовались помощью столицы при переезде. Она осуществляется бесплатно, для этого нужно оформить заявку на грузчиков и автотранспорт для перевозки вещей.

Всего в Кузьминках планируется расселить в рамках программы реновации 287 домов, новое жилье получат около 24,8 тысячи семей, добавляется в пресс-релизе.