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Овчинский: свыше 130 семей переехали на Волгоградском проспекте - РИА Новости, 24.07.2026
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18:27 24.07.2026 (обновлено: 18:33 24.07.2026)
Овчинский: свыше 130 семей переехали на Волгоградском проспекте

Овчинский: свыше 130 семей переехали по реновации на Волгоградском проспекте

© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики МосквыСвыше 130 семей переехали по реновации на Волгоградском проспекте
Свыше 130 семей переехали по реновации на Волгоградском проспекте - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы
Свыше 130 семей переехали по реновации на Волгоградском проспекте
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Свыше 130 семей переехали в новый жилой комплекс по реновации на Волгоградском проспекте на юго-востоке Москвы, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"Жилой комплекс состоит из четырех секций переменной этажности. В нем 259 квартир суммарной площадью более 15 тысяч квадратных метров. На сегодня свыше 130 семей уже отпраздновали новоселье в квартирах с готовой улучшенной отделкой, установленной сантехникой и осветительными приборами по стандартам программы реновации", - цитирует Овчинского пресс-служба департамента градполитики.
В сообщении отмечается, что около 100 из переехавших семей воспользовались помощью столицы при переезде. Она осуществляется бесплатно, для этого нужно оформить заявку на грузчиков и автотранспорт для перевозки вещей.
Всего в Кузьминках планируется расселить в рамках программы реновации 287 домов, новое жилье получат около 24,8 тысячи семей, добавляется в пресс-релизе.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в Щербинке построили трехсекционный 11-этажный монолитный ЖК по реновации с использованиемтехнологии объемно-блочного домостроения.
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
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