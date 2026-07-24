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Овчинский: бизнес-центр построили в Обручевском районе на юго-западе Москвы - РИА Новости, 24.07.2026
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10:20 24.07.2026
Овчинский: бизнес-центр построили в Обручевском районе на юго-западе Москвы

Овчинский: офисный центр возвели у метро "Калужская" в Обручевском районе Москвы

© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики МосквыМинистр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Многофункциональный бизнес-центр построили рядом с метро "Калужская" в Обручевском районе на юго-западе Москвы, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"Бизнес-центр имеет выразительную архитектуру: фасад разделен на четыре смысловые зоны. Нижние этажи отделаны полуструктурным остеклением, среднюю часть оформили "зубчатыми" стенами из сэндвич-панелей металлического цвета, а верхние уровни украсили дополнительными накладными ламелями. Такое решение придает зданию динамичный, современный облик, который меняется в зависимости от ракурса и освещения", – цитирует Овчинского пресс-служба департамента градполитики.
© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики МосквыБизнес-центр в Обручевском районе
Бизнес-центр в Обручевском районе - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы
Бизнес-центр в Обручевском районе
Новый офисный центр площадью 29,5 тысячи квадратных метров появился на улице Обручева, 23Е, уточнил чиновник. Первый этаж здания отведен под объекты торговли и общественного питания, на втором этаже разместили офис управляющей компании, ресторан и физкультурно-оздоровительный комплекс, третий этаж и уровни выше предусмотрены под офисы с гибкой системой зонирования, позволяющей делить пространство на пять или семь помещений или оставлять его свободным, сообщил руководитель департамента. Три из четырех подземных уровней бизнес-центра, по его словам, занимает в том числе паркинг на 162 машино-места.
В департаменте градостроительной политики подчеркнули, что в контур реновации в Юго-Западном административном округе Москвы включены 512 многоквартирных домов старого жилого фонда. На данный момент в этой части города строят свыше 20 жилых комплексов для участников программы реновации.
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МоскваГрадостроительный комплекс МосквыДепартамент градостроительной политики г. МосквыВладислав Овчинский
 
 
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