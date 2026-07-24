Овчинский: бизнес-центр построили в Обручевском районе на юго-западе Москвы

"Бизнес-центр имеет выразительную архитектуру: фасад разделен на четыре смысловые зоны. Нижние этажи отделаны полуструктурным остеклением, среднюю часть оформили "зубчатыми" стенами из сэндвич-панелей металлического цвета, а верхние уровни украсили дополнительными накладными ламелями. Такое решение придает зданию динамичный, современный облик, который меняется в зависимости от ракурса и освещения", – цитирует Овчинского пресс-служба департамента градполитики.

Новый офисный центр площадью 29,5 тысячи квадратных метров появился на улице Обручева, 23Е, уточнил чиновник. Первый этаж здания отведен под объекты торговли и общественного питания, на втором этаже разместили офис управляющей компании, ресторан и физкультурно-оздоровительный комплекс, третий этаж и уровни выше предусмотрены под офисы с гибкой системой зонирования, позволяющей делить пространство на пять или семь помещений или оставлять его свободным, сообщил руководитель департамента. Три из четырех подземных уровней бизнес-центра, по его словам, занимает в том числе паркинг на 162 машино-места.