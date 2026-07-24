Трамп заявил, что США не продают оружие Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не продают вооружение Украине.
- Он отметил, что продает оружие странам НАТО, а как оно распределяется дальше, он понятия не имеет.
ВАШИНГТОН, 24 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не продают вооружение Украине.
"Он (президент РФ Владимир Путин - ред.) понимает, что я продаю оружие не Украине, а странам НАТО. Они платят полную стоимость, а как это оружие распределяется дальше, я понятия не имею", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Инициатива PURL, созданная США и НАТО, не предусматривает оказания Штатами прямой военной поддержки Украине. Она предполагает, что американское оружие для Киева закупают европейские страны.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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