Рейтинг@Mail.ru
CBS: США обеспокоены темпами расходования вооружения на Ближнем Востоке - РИА Новости, 24.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:48 24.07.2026
CBS: США обеспокоены темпами расходования вооружения на Ближнем Востоке

CBS: в Белом доме обеспокоены темпами расходования вооружения на Ближнем Востоке

© AP Photo / U.S. NavyЗапуск американской ракеты Tomahawk
Запуск американской ракеты Tomahawk - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© AP Photo / U.S. Navy
Запуск американской ракеты Tomahawk. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Администрация президента США Дональда Трампа обеспокоена стремительными темпами расходования американского вооружения в военных действиях на Ближнем Востоке.
  • Оборонно-промышленный комплекс США не располагает мощностями для производства ракет в темпах, достаточных для восполнения израсходованных запасов.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа обеспокоена стремительными темпами расходования вооружения США в военных действиях на Ближнем Востоке, утверждает телеканал CBS со ссылкой на американских военных чиновников и чиновников из сферы разведки.
Американские чиновники подчеркнули, что США не могут поддерживать уровень расходов высокоточного оружия, заданный в начале конфликта против Ирана. Оборонно-промышленный комплекс страны не располагает мощностями для производства ракет в темпах, достаточных для восполнения запасов, израсходованных Центральным командованием США, курирующего ход конфликта. По словам телеканала, продолжающиеся военные действия в регионе оказывают растущую нагрузку на запасы вооружения Штатов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
Куда ведет кризис доверия
Вчера, 08:00
"Стремительные темпы, с которыми США используют на Ближнем Востоке некоторые из своих самых передовых зенитных ракет-перехватчиков и высокоточных управляемых средств, являются источником серьезной напряженности внутри администрации Трампа, поскольку война... с Ираном вновь набирает обороты", - передает CBS.
Чиновники заявили каналу, что у страны ограниченный арсенал систем ATACMS, снарядов систем залпового огня HIMARS. CBS также добавляет, что в ходе военных действий на Ближнем Востоке Вашингтон израсходовал значительное количество ракет-перехватчиков для систем Patriot и THAAD, а также дронов со скоростью, которая превышает возможности промышленности по их восполнению. Однако, по данным телеканала, США обладают достаточным числом снарядов для мобильной реактивной артиллерии GMLRS, а также крылатых ракет JASSM и Tomahawk.
"Наибольшую обеспокоенность вызывают перехватчики систем ПВО, предназначенные для защиты от крылатых и баллистических ракет, самолетов и боевых беспилотников", - уточнили несколько источников.
Американские военные на авиабазе Муваффак Салти в Иордании - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
СМИ: США наращивают военное присутствие на Ближнем Востоке
23 июля, 00:50
CBS отмечает, что для поддержки военных действий на Ближнем Востоке Пентагон стянул свои запасы перехватчиков ракет из других регионов, например из Индо-Тихоокеанского региона. Чиновники обеспокоены тем, что расход вооружения Вашингтона может повлиять на готовность США к "возможному конфликту" в Индо-Тихоокеанском регионе.
Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня с Ираном, достигнутое в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
Ближний Восток готовится стать еще более ядерным
21 июля, 08:00
 
В миреСШАБлижний ВостокИранДональд ТрампМинистерство обороны СШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала