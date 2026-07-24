CBS: США обеспокоены темпами расходования вооружения на Ближнем Востоке

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Администрация президента США Дональда Трампа обеспокоена стремительными темпами расходования американского вооружения в военных действиях на Ближнем Востоке.
- Оборонно-промышленный комплекс США не располагает мощностями для производства ракет в темпах, достаточных для восполнения израсходованных запасов.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа обеспокоена стремительными темпами расходования вооружения США в военных действиях на Ближнем Востоке, утверждает телеканал CBS со ссылкой на американских военных чиновников и чиновников из сферы разведки.
Американские чиновники подчеркнули, что США не могут поддерживать уровень расходов высокоточного оружия, заданный в начале конфликта против Ирана. Оборонно-промышленный комплекс страны не располагает мощностями для производства ракет в темпах, достаточных для восполнения запасов, израсходованных Центральным командованием США, курирующего ход конфликта. По словам телеканала, продолжающиеся военные действия в регионе оказывают растущую нагрузку на запасы вооружения Штатов.
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"Стремительные темпы, с которыми США используют на Ближнем Востоке некоторые из своих самых передовых зенитных ракет-перехватчиков и высокоточных управляемых средств, являются источником серьезной напряженности внутри администрации Трампа, поскольку война... с Ираном вновь набирает обороты", - передает CBS.
Чиновники заявили каналу, что у страны ограниченный арсенал систем ATACMS, снарядов систем залпового огня HIMARS. CBS также добавляет, что в ходе военных действий на Ближнем Востоке Вашингтон израсходовал значительное количество ракет-перехватчиков для систем Patriot и THAAD, а также дронов со скоростью, которая превышает возможности промышленности по их восполнению. Однако, по данным телеканала, США обладают достаточным числом снарядов для мобильной реактивной артиллерии GMLRS, а также крылатых ракет JASSM и Tomahawk.
"Наибольшую обеспокоенность вызывают перехватчики систем ПВО, предназначенные для защиты от крылатых и баллистических ракет, самолетов и боевых беспилотников", - уточнили несколько источников.
CBS отмечает, что для поддержки военных действий на Ближнем Востоке Пентагон стянул свои запасы перехватчиков ракет из других регионов, например из Индо-Тихоокеанского региона. Чиновники обеспокоены тем, что расход вооружения Вашингтона может повлиять на готовность США к "возможному конфликту" в Индо-Тихоокеанском регионе.
Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня с Ираном, достигнутое в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.
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