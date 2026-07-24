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"Оренбург" подписал контракт с французским футболистом - РИА Новости Спорт, 24.07.2026
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Футбол
 
14:58 24.07.2026 (обновлено: 15:02 24.07.2026)
"Оренбург" подписал контракт с французским футболистом

"Оренбург" объявил о переходе французского футболиста Максима Сивиса

© Фото : ФК "Оренбург"Эмблема футбольного клуба "Оренбург"
Эмблема футбольного клуба Оренбург - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© Фото : ФК "Оренбург"
Эмблема футбольного клуба "Оренбург" . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Французский и конголезский футболист Максим Сивис перешел из бухарестского "Динамо" в "Оренбург".
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Французский и конголезский футболист Максим Сивис перешел из бухарестского "Динамо" в "Оренбург", сообщается в Telegram-канале клуба Российской премьер-лиги (РПЛ).
Условия трансфера и детали контракта защитника не уточняются.
На прошлой неделе румынское издание ProSport сообщало, что клуб из России предложил "Динамо" за Сивиса 750 тысяч евро, включая бонусы.
Сивису 28 лет, в прошлом сезоне он провел 36 игр за "Динамо", в которых дважды отличился голами и четырежды ассистировал партнерам. Ранее защитник также выступал за французские клубы "Анже", "Кевийи", "Конкарно", "Ред Стар" и "Генгам". На юниорском уровне Сивис провел один матч за сборную ДР Конго (не старше 17 лет).
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