"Оренбург" подписал контракт с французским футболистом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Французский и конголезский футболист Максим Сивис перешел из бухарестского "Динамо" в "Оренбург".
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Французский и конголезский футболист Максим Сивис перешел из бухарестского "Динамо" в "Оренбург", сообщается в Telegram-канале клуба Российской премьер-лиги (РПЛ).
Условия трансфера и детали контракта защитника не уточняются.
На прошлой неделе румынское издание ProSport сообщало, что клуб из России предложил "Динамо" за Сивиса 750 тысяч евро, включая бонусы.
Сивису 28 лет, в прошлом сезоне он провел 36 игр за "Динамо", в которых дважды отличился голами и четырежды ассистировал партнерам. Ранее защитник также выступал за французские клубы "Анже", "Кевийи", "Конкарно", "Ред Стар" и "Генгам". На юниорском уровне Сивис провел один матч за сборную ДР Конго (не старше 17 лет).
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