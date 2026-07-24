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Оппозиция Молдавии призывает жителей выйти на новые акции протеста - РИА Новости, 24.07.2026
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17:33 24.07.2026
Оппозиция Молдавии призывает жителей выйти на новые акции протеста

Экс-премьер Кику: оппозиция Молдавии призывает жителей выйти на акции протеста

© SputnikУчастники акции протеста против планируемого повышения тарифов на газ у здания НАРЭ в Кишиневе, Молдавия
Участники акции протеста против планируемого повышения тарифов на газ у здания НАРЭ в Кишиневе, Молдавия - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© Sputnik
Участники акции протеста против планируемого повышения тарифов на газ у здания НАРЭ в Кишиневе, Молдавия
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Оппозиционные партии Молдавии призывают жителей республики принять участие в акции протеста против повышения тарифа на газ.
  • Акция протеста оппозиции против возможного повышения тарифа на газ уже прошла перед зданием НАРЭ в Кишиневе.
  • 28 июля перед зданием парламента пройдет новая акция протеста, организованная оппозиционными партиями.
КИШИНЕВ, 24 июл - РИА Новости. Оппозиционные партии Молдавии приглашают жителей республики выйти 28 июля в Кишиневе на новые акции протеста против повышения тарифа на газ, заявил экс-премьер Ион Кику.
В пятницу перед зданием Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ) в Кишиневе прошла акция протеста оппозиции против возможного повышения тарифа на газ. Оппозиционные депутаты подготовили резолюцию против роста тарифов и передали ее в НАРЭ. Вице-спикер парламента Влад Батрынча сообщил, что 28 июля в парламенте представители пяти оппозиционных парламентских фракций собираются провести встречу по вопросу того, насколько обоснован запрос на повышение тарифа.
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"Мы приглашаем всех граждан, не согласных с политикой правительства в энергетической сфере, принять участие в новой акции протеста, организованной 28 июля перед зданием парламента. Мы призываем вас прийти в большом количестве и вместе послать четкий сигнал: мы не принимаем завышенные, обременительные и необоснованные тарифы на природный газ", - заявил Кику на брифинге.
Он отметил, что в качестве лидера партии и развития объединения Молдавии был одним из инициаторов акций протеста, однако его идею поддержали лидеры других оппозиционных политсил. Кику заверил, что 28 июля любой желающий получит право высказаться.
Госкомпания Energocom 15 июля обратилась в НАРЭ с требованием повысить тариф на природный газ для бытовых потребителей с 0,82 до 1,19 доллара. Компания аргументировала свой запрос повышением закупочных цен на газ в Европе.
Молдавия переживает затяжной экономический кризис, сопровождающийся высокой инфляцией и ростом государственного долга. Оппозиция неоднократно обвиняла команду президента Майи Санду в некомпетентности и неспособности справиться с падением уровня жизни населения на фоне разрыва традиционных экономических связей с СНГ и энергокризиса.
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