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Молдавская оппозиция пригласила руководство НАРЭ и минэнерго на встречу - РИА Новости, 24.07.2026
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15:11 24.07.2026
Молдавская оппозиция пригласила руководство НАРЭ и минэнерго на встречу

Молдавская оппозиция хочет обсудить отказ от повышения тарифов на газ

© SputnikУчастники акции протеста против планируемого повышения тарифов на газ у здания НАРЭ в Кишиневе, Молдавия
Участники акции протеста против планируемого повышения тарифов на газ у здания НАРЭ в Кишиневе, Молдавия - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© Sputnik
Участники акции протеста против планируемого повышения тарифов на газ у здания НАРЭ в Кишиневе, Молдавия
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Молдавская парламентская оппозиция пригласила руководство НАРЭ и минэнерго на встречу для обсуждения отказа от идеи повышения тарифа на газ.
  • Перед зданием НАРЭ в Кишиневе прошла акция протеста оппозиции против возможного повышения тарифа на газ.
  • Госкомпания Energocom обратилась в НАРЭ с требованием повысить тариф на природный газ для бытовых потребителей с 0,82 до 1,19 доллара из-за повышения закупочных цен на газ в Европе.
КИШИНЕВ, 24 июл - РИА Новости. Молдавская парламентская оппозиция пригласила руководство Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ) и минэнерго на встречу для обсуждения отказа от идеи повышения тарифа на газ, сообщил в пятницу вице-спикер парламента от оппозиционной Партии социалистов Влад Батрынча.
В пятницу перед зданием НАРЭ в Кишиневе прошла акция протеста оппозиции против возможного повышения тарифа на газ. Оппозиционные депутаты подготовили резолюцию против роста тарифов и передали ее в НАРЭ. После этого на пленарном заседании парламента Батрынча сообщил, что во вторник в парламенте представители пяти оппозиционных парламентских фракций собираются провести встречу по вопросу того, насколько обоснован запрос на повышение тарифа.
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"Приглашаем руководство НАРЭ, министерства энергетики и представителей правительства на встречу с парламентской оппозицией по поводу запроса о повышении тарифа на природный газ", - объявил Батрынча на заседании.
По его словам, сегодня оппозиция на встрече в НАРЭ привела ряд аргументов, которые свидетельствуют о том, что нет никаких разумных оснований для повышения тарифов. "Во вторник мы хотим провести профессиональную дискуссию, опираясь на конкретные цифры и расчеты", — пояснил вице-спикер.
Госкомпания Energocom 15 июля обратилась в НАРЭ с требованием повысить тариф на природный газ для бытовых потребителей с 0,82 до 1,19 доллара. Компания аргументировала свой запрос повышением закупочных цен на газ в Европе.
Молдавия переживает затяжной экономический кризис, сопровождающийся высокой инфляцией и ростом государственного долга. Оппозиция неоднократно обвиняла команду президента Майи Санду в некомпетентности и неспособности справиться с падением уровня жизни населения на фоне разрыва традиционных экономических связей с СНГ и энергокризиса.
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