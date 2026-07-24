Молдавская оппозиция пригласила руководство НАРЭ и минэнерго на встречу

Участники акции протеста против планируемого повышения тарифов на газ у здания НАРЭ в Кишиневе, Молдавия

Участники акции протеста против планируемого повышения тарифов на газ у здания НАРЭ в Кишиневе, Молдавия

© Sputnik Участники акции протеста против планируемого повышения тарифов на газ у здания НАРЭ в Кишиневе, Молдавия

Краткий пересказ от РИА ИИ Молдавская парламентская оппозиция пригласила руководство НАРЭ и минэнерго на встречу для обсуждения отказа от идеи повышения тарифа на газ.

Перед зданием НАРЭ в Кишиневе прошла акция протеста оппозиции против возможного повышения тарифа на газ.

Госкомпания Energocom обратилась в НАРЭ с требованием повысить тариф на природный газ для бытовых потребителей с 0,82 до 1,19 доллара из-за повышения закупочных цен на газ в Европе.

КИШИНЕВ, 24 июл - РИА Новости. Молдавская парламентская оппозиция пригласила руководство Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ) и минэнерго на встречу для обсуждения отказа от идеи повышения тарифа на газ, сообщил в пятницу вице-спикер парламента от оппозиционной Партии социалистов Влад Батрынча.

В пятницу перед зданием НАРЭ в Кишиневе прошла акция протеста оппозиции против возможного повышения тарифа на газ. Оппозиционные депутаты подготовили резолюцию против роста тарифов и передали ее в НАРЭ. После этого на пленарном заседании парламента Батрынча сообщил, что во вторник в парламенте представители пяти оппозиционных парламентских фракций собираются провести встречу по вопросу того, насколько обоснован запрос на повышение тарифа.

"Приглашаем руководство НАРЭ, министерства энергетики и представителей правительства на встречу с парламентской оппозицией по поводу запроса о повышении тарифа на природный газ", - объявил Батрынча на заседании.

По его словам, сегодня оппозиция на встрече в НАРЭ привела ряд аргументов, которые свидетельствуют о том, что нет никаких разумных оснований для повышения тарифов. "Во вторник мы хотим провести профессиональную дискуссию, опираясь на конкретные цифры и расчеты", — пояснил вице-спикер.

Госкомпания Energocom 15 июля обратилась в НАРЭ с требованием повысить тариф на природный газ для бытовых потребителей с 0,82 до 1,19 доллара. Компания аргументировала свой запрос повышением закупочных цен на газ в Европе