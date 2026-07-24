Участники акции протеста против планируемого повышения тарифов на газ у здания НАРЭ в Кишиневе, Молдавия

Участники акции протеста против планируемого повышения тарифов на газ у здания НАРЭ в Кишиневе, Молдавия

© Sputnik Участники акции протеста против планируемого повышения тарифов на газ у здания НАРЭ в Кишиневе, Молдавия

В Молдавии оппозиция вышла на протест против повышения цен на газ

Краткий пересказ от РИА ИИ Молдавская оппозиция проводит у здания НАРЭ в Кишиневе акцию протеста против возможного повышения цен на газ.

Лидер Партии коммунистов Диана Караман заявила, что участники акции требуют уважения к гражданам.

КИШИНЕВ, 24 июл — РИА Новости. Молдавская оппозиция проводит в Кишиневе акцию протеста против возможного повышения цен на газ, передает корреспондент РИА Новости.

К зданию Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ) пришли представители парламентских партий — социалистов, коммунистов, Партии развития и объединения Молдавии , "Гражданского конгресса", движения "Национальная альтернатива", Нашей партии, а также некоторых внепарламентских политических сил.

Поводом стал проект постановления о новом тарифе на газ. На прошлой неделе госкомпания Energocom потребовала поднять его для бытовых потребителей с 0,82 до 1,19 доллара за кубометр, объяснив это повышением закупочных цен в Европе.

На митинге лидер коммунистов Диана Караман призвала недовольных объединиться, чтобы "помочь этой власти как можно скорее завершить свой мандат".

"НАРЭ превратили в марионетку власти — в структуру, которая издевается над гражданами нашей страны. Сегодня мы пришли требовать уважения к гражданам Республики Молдова. Пенсионер не должен считать последние копейки, думая, что ему выбрать: оплатить счета или купить необходимые лекарства. Это унижает человеческое достоинство. И это должно прекратиться", — сказала она.