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В Молдавии оппозиция вышла на протест против повышения цен на газ - РИА Новости, 24.07.2026
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11:40 24.07.2026 (обновлено: 15:48 24.07.2026)
В Молдавии оппозиция вышла на протест против повышения цен на газ

В Кишиневе оппозиция вышла на протест против повышения цен на газ

© SputnikУчастники акции протеста против планируемого повышения тарифов на газ у здания НАРЭ в Кишиневе, Молдавия
Участники акции протеста против планируемого повышения тарифов на газ у здания НАРЭ в Кишиневе, Молдавия - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© Sputnik
Участники акции протеста против планируемого повышения тарифов на газ у здания НАРЭ в Кишиневе, Молдавия
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Молдавская оппозиция проводит у здания НАРЭ в Кишиневе акцию протеста против возможного повышения цен на газ.
  • Лидер Партии коммунистов Диана Караман заявила, что участники акции требуют уважения к гражданам.
КИШИНЕВ, 24 июл — РИА Новости. Молдавская оппозиция проводит в Кишиневе акцию протеста против возможного повышения цен на газ, передает корреспондент РИА Новости.
К зданию Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ) пришли представители парламентских партий — социалистов, коммунистов, Партии развития и объединения Молдавии, "Гражданского конгресса", движения "Национальная альтернатива", Нашей партии, а также некоторых внепарламентских политических сил.
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Поводом стал проект постановления о новом тарифе на газ. На прошлой неделе госкомпания Energocom потребовала поднять его для бытовых потребителей с 0,82 до 1,19 доллара за кубометр, объяснив это повышением закупочных цен в Европе.
На митинге лидер коммунистов Диана Караман призвала недовольных объединиться, чтобы "помочь этой власти как можно скорее завершить свой мандат".
"НАРЭ превратили в марионетку власти — в структуру, которая издевается над гражданами нашей страны. Сегодня мы пришли требовать уважения к гражданам Республики Молдова. Пенсионер не должен считать последние копейки, думая, что ему выбрать: оплатить счета или купить необходимые лекарства. Это унижает человеческое достоинство. И это должно прекратиться", — сказала она.
С 2025 года Молдавия осталась без российского газа из-за нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" и прекращения транзита по территории Украины. С тех пор республика получает энергоресурсы из Европы, что сказывается на росте тарифов для населения.
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