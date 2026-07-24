В Ставропольском крае объявили беспилотную опасность

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На территории Ставропольского края объявлена беспилотная опасность.
- Это третий раз за сутки, когда в регионе объявляют о такой опасности.
НАЛЬЧИК, 24 июл - РИА Новости. Беспилотную опасность объявили на территории Ставропольского края, сообщил губернатор Владимир Владимиров.
"На территории Ставропольского края объявлена беспилотная опасность", - написал Владимиров в своем канале на платформе "Макс".
Опасность объявлена в регионе третий раз за сутки, ранее она объявлялась в 22.48 мск в четверг (до 6.52 мск пятницы) и в 9.24 мск в пятницу.