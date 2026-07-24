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В Ставропольском крае объявили беспилотную опасность - РИА Новости, 24.07.2026
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14:29 24.07.2026
В Ставропольском крае объявили беспилотную опасность

В Ставропольском крае в третий раз за сутки объявили беспилотную опасность

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военный с дроном-перехватчиком "Елка"
Российский военный с дроном-перехватчиком Елка - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военный с дроном-перехватчиком "Елка". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На территории Ставропольского края объявлена беспилотная опасность.
  • Это третий раз за сутки, когда в регионе объявляют о такой опасности.
НАЛЬЧИК, 24 июл - РИА Новости. Беспилотную опасность объявили на территории Ставропольского края, сообщил губернатор Владимир Владимиров.
"На территории Ставропольского края объявлена беспилотная опасность", - написал Владимиров в своем канале на платформе "Макс".
Опасность объявлена в регионе третий раз за сутки, ранее она объявлялась в 22.48 мск в четверг (до 6.52 мск пятницы) и в 9.24 мск в пятницу.
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