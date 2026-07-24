В Самарской области объявили ракетную опасность

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Самарской области объявлена ракетная опасность.
- Губернатор региона Вячеслав Федорищев призвал жителей укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами и не подходить к окнам.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Самарской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.
"Внимание. Ракетная опасность в Самарской области! Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами. Не подходите к окнам", - написал Федорищев в канале на платформе "Макс".
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