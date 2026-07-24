В Воронежской области объявили ракетную опасность

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Воронежской области объявлена ракетная опасность, сообщил губернатор Александр Гусев.
- О угрозе ракетной опасности также сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев.
Также об угрозе ракетной опасности сообщил в "Макс" губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.
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22 июня 2022, 17:18