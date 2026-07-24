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В Калужской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 24.07.2026
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03:08 24.07.2026
В Калужской области отменили ракетную опасность

На территории Калужской области отменили ракетную опасность

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗРК "Бук-М3"
ЗРК Бук-М3 - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Калужской области отменена ракетная опасность, сообщил губернатор Владислав Шапша.
  • Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук также сообщил об отмене ракетной опасности.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Ракетная опасность отменена в Калужской области, сообщил губернатор Владислав Шапша.
"Отбой ракетной опасности в Калужской области", - написал Шапша в канале на платформе "Макс".
Также об отмене ракетной опасности сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКалужская областьБрянская областьВладислав ШапшаЕгор Ковальчук
 
 
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