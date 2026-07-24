В Калужской области отменили ракетную опасность

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Калужской области отменена ракетная опасность, сообщил губернатор Владислав Шапша.
- Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук также сообщил об отмене ракетной опасности.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Ракетная опасность отменена в Калужской области, сообщил губернатор Владислав Шапша.
Также об отмене ракетной опасности сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук
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22 июня 2022, 17:18