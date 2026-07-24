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ВС России поразили в порту Одессы резервуары с ГСМ для ВСУ - РИА Новости, 24.07.2026
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09:32 24.07.2026 (обновлено: 17:05 24.07.2026)
ВС России поразили в порту Одессы резервуары с ГСМ для ВСУ

ВС РФ поразили в порту Одессы резервуары с горюче-смазочными материалами для ВСУ

© Фото : ГСЧС УкраиныПожар после удара по припортовой инфраструктуре в Одессе
Пожар после удара по припортовой инфраструктуре в Одессе - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© Фото : ГСЧС Украины
Пожар после удара по припортовой инфраструктуре в Одессе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В порту Одессы поражены резервуары с горюче-смазочными материалами для ВСУ.
  • В портах Николаева и Измаила поражены судно с военными грузами, плавучий док для автономных необитаемых подводных аппаратов, объекты портовой инфраструктуры, три склада с безэкипажными катерами и ангар с техникой.
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Российские военные уничтожили в порту Одессы резервуары с топливом для украинской армии, сообщило Минобороны.
"В результате ударов в порту Одессы (государственное предприятие "Морской торговый порт "Одесса") поражены резервуары с горюче-смазочными материалами для ВСУ", — говорится в сводке.
При этих атаках применялись высокоточное оружие большой дальности воздушного базирования и ударные беспилотники.
Кроме того, в порту Николаева целью стало судно с военными грузами, а в Измаиле — плавучий док для автономных необитаемых подводных аппаратов, объекты портовой инфраструктуры, три склада с безэкипажными катерами и ангар с техникой.
Российские военные при нанесении ударов преодолевают системы ПВО и ПРО противника и могут уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
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