Пожар после удара по припортовой инфраструктуре в Одессе. Архивное фото

Пожар после удара по припортовой инфраструктуре в Одессе

© Фото : ГСЧС Украины Пожар после удара по припортовой инфраструктуре в Одессе

ВС России поразили в порту Одессы резервуары с ГСМ для ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ В порту Одессы поражены резервуары с горюче-смазочными материалами для ВСУ.

В портах Николаева и Измаила поражены судно с военными грузами, плавучий док для автономных необитаемых подводных аппаратов, объекты портовой инфраструктуры, три склада с безэкипажными катерами и ангар с техникой.

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Российские военные уничтожили в порту Одессы резервуары с топливом для украинской армии, сообщило Минобороны.

"В результате ударов в порту Одессы (государственное предприятие "Морской торговый порт "Одесса") поражены резервуары с горюче-смазочными материалами для ВСУ", — говорится в сводке

При этих атаках применялись высокоточное оружие большой дальности воздушного базирования и ударные беспилотники.

Кроме того, в порту Николаева целью стало судно с военными грузами, а в Измаиле — плавучий док для автономных необитаемых подводных аппаратов, объекты портовой инфраструктуры, три склада с безэкипажными катерами и ангар с техникой.