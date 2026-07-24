ВС России поразили в порту Одессы резервуары с ГСМ для ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В порту Одессы поражены резервуары с горюче-смазочными материалами для ВСУ.
- В портах Николаева и Измаила поражены судно с военными грузами, плавучий док для автономных необитаемых подводных аппаратов, объекты портовой инфраструктуры, три склада с безэкипажными катерами и ангар с техникой.
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Российские военные уничтожили в порту Одессы резервуары с топливом для украинской армии, сообщило Минобороны.
"В результате ударов в порту Одессы (государственное предприятие "Морской торговый порт "Одесса") поражены резервуары с горюче-смазочными материалами для ВСУ", — говорится в сводке.
При этих атаках применялись высокоточное оружие большой дальности воздушного базирования и ударные беспилотники.
Кроме того, в порту Николаева целью стало судно с военными грузами, а в Измаиле — плавучий док для автономных необитаемых подводных аппаратов, объекты портовой инфраструктуры, три склада с безэкипажными катерами и ангар с техникой.
Российские военные при нанесении ударов преодолевают системы ПВО и ПРО противника и могут уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18