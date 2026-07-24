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Фигуранту дела о "Северных потоках" в ФРГ предъявили обвинение - РИА Новости, 24.07.2026
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13:01 24.07.2026 (обновлено: 15:17 24.07.2026)
Фигуранту дела о "Северных потоках" в ФРГ предъявили обвинение

Фигуранта дела о "Северных потоках" в ФРГ обвинили в военном преступлении

© Фото : Danish Defence Место утечки после подрыва на газопроводе "Северный поток — 2"
Место утечки после подрыва на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© Фото : Danish Defence
Место утечки после подрыва на газопроводе "Северный поток — 2". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Фигуранту дела о "Северных потоках" гражданину Украины Сергею Кузнецову предъявлено обвинение в военном преступлении в ФРГ.
  • Защита обвиняемого считает, что ничто в обвинении не является установленным фактом.
РИМ, 24 июл - РИА Новости. Фигуранту дела о "Северных потоках" в ФРГ предъявили обвинение в военном преступлении, защита его оспаривает, заявил адвокат обвиняемого гражданина Украины Сергея Кузнецова Никола Канестрини.
"Ему (Кузнецову - ред.) прямо вменяется военное преступление… Наша защита полностью оспаривает предъявленное обвинение", - говорится в заявлении адвоката, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
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Как заявляет защита, обвинительное заключение властей ФРГ содержит "лишь гипотезу обвинения и не более того".
"Она еще должна быть доказана в ходе судебного разбирательства, и ничто в ней не является установленным фактом", - заявил Канестрини.
Немецкий журнал Stern 21 июля со ссылкой на имеющееся в его распоряжении обвинительное заключение федеральной прокуратуры ФРГ сообщил, что у правоохранителей есть достаточно оснований подозревать, что подрыв "Северных потоков" был совершен "по поручению государственных органов Украины, одобрен и управлялся ими".
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Кроме того, по данным прокуратуры ФРГ, Кузнецов на момент подрыва входил в состав спецподразделения ВСУ и, как отмечается, осознавал, что газопроводы не являются законной военной целью. Таким образом, власти ФРГ обвиняют его в применении запрещенных методов ведения войны и считают военным преступником.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно.
Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
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