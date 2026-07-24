Краткий пересказ от РИА ИИ Фигуранту дела о "Северных потоках" гражданину Украины Сергею Кузнецову предъявлено обвинение в военном преступлении в ФРГ.

Защита обвиняемого считает, что ничто в обвинении не является установленным фактом.

РИМ, 24 июл - РИА Новости. Фигуранту дела о "Северных потоках" в ФРГ предъявили обвинение в военном преступлении, защита его оспаривает, заявил адвокат обвиняемого гражданина Украины Сергея Кузнецова Никола Канестрини.

"Ему (Кузнецову - ред.) прямо вменяется военное преступление… Наша защита полностью оспаривает предъявленное обвинение", - говорится в заявлении адвоката, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Как заявляет защита, обвинительное заключение властей ФРГ содержит "лишь гипотезу обвинения и не более того".

"Она еще должна быть доказана в ходе судебного разбирательства, и ничто в ней не является установленным фактом", - заявил Канестрини.

Немецкий журнал Stern 21 июля со ссылкой на имеющееся в его распоряжении обвинительное заключение федеральной прокуратуры ФРГ сообщил, что у правоохранителей есть достаточно оснований подозревать, что подрыв "Северных потоков" был совершен "по поручению государственных органов Украины, одобрен и управлялся ими".

Кроме того, по данным прокуратуры ФРГ, Кузнецов на момент подрыва входил в состав спецподразделения ВСУ и, как отмечается, осознавал, что газопроводы не являются законной военной целью. Таким образом, власти ФРГ обвиняют его в применении запрещенных методов ведения войны и считают военным преступником.

Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно.