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Задержанная за попытку теракта россиянка рассказала, что ей обещали в Киеве - РИА Новости, 24.07.2026
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09:22 24.07.2026
Задержанная за попытку теракта россиянка рассказала, что ей обещали в Киеве

ФСБ: россиянке и ее детям пообещали ПМЖ в Европе за подрыв машины с силовиком

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Задержанная в Москве россиянка призналась, что согласилась на совершение теракта в обмен на содействие в получении ПМЖ в Европе для себя и своих детей.
  • Женщина получила задание от куратора из Украины и прошла инструктаж, после чего вернулась в Россию с взрывным устройством.
  • Сотрудники ФСБ задержали ее сразу после того, как она заложила взрывное устройство под автомобиль.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Россиянка, задержанная за попытку подрыва автомобиля в Москве, призналась, что за это обещали ПМЖ в Европе не только ей, но и ее детям, следует из видео допроса, опубликованного ФСБ России.
Ранее в пятницу ведомство сообщило, что оперативники задержали гражданку РФ, которая должна была организовать подрыв автомобиля сотрудника органов безопасности России по заданию украинских спецслужб. Она согласилась на совершение теракта в обмен на содействие в выезде на постоянное место жительства (ПМЖ) в одну из стран Евросоюза.
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"Я связалась с куратором с Украины, я согласилась ему помогать, после чего он мне пообещал и моим детям постоянное место жительства в одной из стран Европы. Я поехала через Турцию в Молдову - транзитом на Украину, мне там провели инструктаж, после чего я вернулась в Россию - забрала тайник в Самаре, где лежало взрывное устройство", - сказала женщина на допросе.
После этого, по ее словам, она отправилась в Москву, где нужно было заложить под автомобиль сотрудника органов безопасности взрывчатку.
"Как только я заложила под автомобиль взрывное устройство - меня сразу задержали сотрудники ФСБ", - добавила она.
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