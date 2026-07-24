Задержанная за попытку теракта россиянка рассказала, что ей обещали в Киеве

Краткий пересказ от РИА ИИ Задержанная в Москве россиянка призналась, что согласилась на совершение теракта в обмен на содействие в получении ПМЖ в Европе для себя и своих детей.

Женщина получила задание от куратора из Украины и прошла инструктаж, после чего вернулась в Россию с взрывным устройством.

Сотрудники ФСБ задержали ее сразу после того, как она заложила взрывное устройство под автомобиль.

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Россиянка, задержанная за попытку подрыва автомобиля в Москве, призналась, что за это обещали ПМЖ в Европе не только ей, но и ее детям, следует из видео допроса, опубликованного ФСБ России.

Ранее в пятницу ведомство сообщило, что оперативники задержали гражданку РФ , которая должна была организовать подрыв автомобиля сотрудника органов безопасности России по заданию украинских спецслужб. Она согласилась на совершение теракта в обмен на содействие в выезде на постоянное место жительства (ПМЖ) в одну из стран Евросоюза.

« "Я связалась с куратором с Украины , я согласилась ему помогать, после чего он мне пообещал и моим детям постоянное место жительства в одной из стран Европы. Я поехала через Турцию в Молдову - транзитом на Украину, мне там провели инструктаж, после чего я вернулась в Россию - забрала тайник в Самаре, где лежало взрывное устройство", - сказала женщина на допросе.

После этого, по ее словам, она отправилась в Москву, где нужно было заложить под автомобиль сотрудника органов безопасности взрывчатку.