В ДНР вынесли заочный приговор американскому наемнику, воевавшему за Киев

Краткий пересказ от РИА ИИ Верховный суд ДНР заочно приговорил американского наемника Дэвида Маршалла к 13,5 годам колонии строгого режима.

Маршалл был признан виновным в участии в вооруженном конфликте в составе Интернационального легиона на территории ДНР.

ДОНЕЦК, 24 июл - РИА Новости. Верховный суд ДНР заочно приговорил американского наемника Дэвида Маршалла, воевавшего на стороне киевского режима, к 13,5 годам колонии, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Верховный суд Донецкой Народной Республики признал Маршалла Дэвида Джошуа виновным… и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - сообщили в суде.

По версии следствия, в ноябре 2023 года Маршалл через Польшу прибыл на территорию Украины, вступил в ряды Интернационального легиона, где прошел подготовку, получил полный комплект экипировки и вооружения. После этого в качестве наемника до сентября 2025 года принимал участие в боевых действиях против Вооруженных сил РФ на территории ДНР.

Маршалла судили по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте), он объявлен в международный розыск и заочно арестован.

Размер полученного американцем вознаграждения составил почти 2 миллиона рублей, суд конфисковал их в собственность РФ.