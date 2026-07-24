Рейтинг@Mail.ru
ЦБ рассматривал снижение ключевой ставки и сохранение на уровне 14,25% - РИА Новости, 24.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:43 24.07.2026
ЦБ рассматривал снижение ключевой ставки и сохранение на уровне 14,25%

Набиуллина: ЦБ обсуждал снижение и сохранение ключевой ставки на уровне 14,25%

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллин
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллин - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Банк России рассматривал варианты сохранения ключевой ставки на уровне 14,25% и ее снижения на 0,25 процентного пункта, а также были единичные предложения по повышению ставки.
  • Диапазон средней ключевой ставки на текущий год был повышен до 14,5–14,6%, на следующий — до 10,5–12,5%.
  • Банк России снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 14% годовых.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Банк России на заседании в пятницу предметно рассматривал снижение ключевой ставки на 0,25 процентного пункта и сохранение на уровне 14,25%, были предложения и по повышению, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
"Мы предметно рассматривали два варианта решения: сохранение ставки и снижение на 0,25 п.п. Были единичные предложения и по повышению ставки", - сказала она в ходе пресс-конференции.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
Набиуллина назвала единственный способ снижения инфляционных ожиданий
Вчера, 19:31
Она также напомнила, что диапазон средней ключевой ставки на текущий год был повышен до 14,5-14,6%, на следующий - до 10,5-12,5%. "В зависимости от того, как будет развиваться ситуация, возможны разные сценарии. Но в любом из них решения Банка России будут направлены на обеспечение возвращения инфляции к 4% на прогнозном горизонте", - отметила глава ЦБ.
Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу снизил ключевую ставку - десятый раз подряд, на 0,25 процентного пункта, до 14% годовых.
Президент России Владимир Путин 14 июля отметил, что дальнейшее снижение ставки будет естественным процессом, исходя из макроэкономических показателей и стабильности экономики.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
Набиуллина призвала не искать тайных сигналов от ЦБ в носках и брошках
Вчера, 16:04
 
ЭкономикаРоссияЭльвира НабиуллинаВладимир ПутинЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала