ЦБ рассматривал снижение ключевой ставки и сохранение на уровне 14,25%

Краткий пересказ от РИА ИИ Банк России рассматривал варианты сохранения ключевой ставки на уровне 14,25% и ее снижения на 0,25 процентного пункта, а также были единичные предложения по повышению ставки.

Диапазон средней ключевой ставки на текущий год был повышен до 14,5–14,6%, на следующий — до 10,5–12,5%.

Банк России снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 14% годовых.

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Банк России на заседании в пятницу предметно рассматривал снижение ключевой ставки на 0,25 процентного пункта и сохранение на уровне 14,25%, были предложения и по повышению, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Мы предметно рассматривали два варианта решения: сохранение ставки и снижение на 0,25 п.п. Были единичные предложения и по повышению ставки", - сказала она в ходе пресс-конференции.

Она также напомнила, что диапазон средней ключевой ставки на текущий год был повышен до 14,5-14,6%, на следующий - до 10,5-12,5%. "В зависимости от того, как будет развиваться ситуация, возможны разные сценарии. Но в любом из них решения Банка России будут направлены на обеспечение возвращения инфляции к 4% на прогнозном горизонте", - отметила глава ЦБ

Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу снизил ключевую ставку - десятый раз подряд, на 0,25 процентного пункта, до 14% годовых.