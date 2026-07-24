Рейтинг@Mail.ru
Набиуллина назвала единственный способ снижения инфляционных ожиданий - РИА Новости, 24.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:31 24.07.2026
Набиуллина назвала единственный способ снижения инфляционных ожиданий

Набиуллина: рецепт снижения инфляционных ожиданий - снижение инфляции

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредседатель Банка России Эльвира Набиуллина
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что единственный способ снизить инфляционные ожидания населения — это снижение инфляции и поддержание ее на низком уровне.
  • Набиуллина отметила, что для снижения инфляции необходимо не только достичь целевого показателя в 4%, но и поддерживать ее на этом уровне в течение длительного времени.
  • По данным исследования инФОМ по заказу Банка России, инфляционные ожидания россиян на год вперед в июле повысились до 14,7% с 12,4% в июне.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Не стоит рассчитывать, что инфляционные ожидания населения снизятся сами по себе, уговорами и заверениями Банка России, единственный рецепт снижения инфляционных ожиданий - снижение инфляции и поддержание ее на низком уровне, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"Единственный рецепт - это снизить инфляцию, чтобы люди увидели и убедились, что она низкая. Но для этого надо не только коснуться 4%, но и достаточно длительное время поддерживать ее", - сказала она на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Банка России по денежно-кредитной политике.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
Набиуллина призвала не искать тайных сигналов от ЦБ в носках и брошках
Вчера, 16:04
Такой ответ последовал на вопрос журналиста о том, как "приземлять" инфляционные ожидания населения.
Также у Набиуллиной спросили, что регулятор делает для борьбы с "циклом избирательного невнимания", когда люди игнорируют действия регулятора в благоприятные для экономики периоды, а в менее удачные - обращают большое внимание на политику ЦБ.
"На самом деле поведенческая экономика - это действительно очень большой раздел в экономической теории, потому что теоретикам, ученым, экспертам известно, что есть множество механизмов, которые сдвигают восприятие реальности, формирование ожиданий людей", - ответила Набиуллина.
Избирательное невнимание, по ее словам, - это одна из форм когнитивных искажений.
Здание Центрального Банка РФ - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
ЦБ оценил уровень инфляции в России
Вчера, 13:44
"Когда инфляция долгое время высокая, люди, естественно, всегда обращают внимание на рост цен, но они вспоминают наши старые прогнозы, которые не сбылись, скептически относятся к текущим заверениям, что регулятор сделает все необходимое, чтобы вернуться к низкой инфляции. Инфляционная память тянется очень долго. И даже, я думаю, что у нас это гораздо сложнее, чем в той же Франции", - отметила глава регулятора.
Отсюда вытекает, что инфляционные ожидания нужно принимать во внимание, и регулятор принимает их во внимание, продолжила Набиуллина.
"Если они не заякорены, как у нас, надо придавать им еще большее значение, чем когда они заякорены. И, конечно, не стоит рассчитывать, что инфляционные ожидания снизятся сами по себе, нашими уговорами, заверениями и так далее", - сказала она.
По данным исследования инФОМ по заказу Банка России, инфляционные ожидания россиян на год вперед в июле повысились до 14,7% с 12,4% в июне.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
Набиуллина назвала атаки БПЛА на логистические центры шоком предложения
Вчера, 15:37
 
ЭкономикаЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Фонд "Общественное мнение"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала