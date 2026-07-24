Набиуллина назвала единственный способ снижения инфляционных ожиданий

Краткий пересказ от РИА ИИ Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что единственный способ снизить инфляционные ожидания населения — это снижение инфляции и поддержание ее на низком уровне.

Набиуллина отметила, что для снижения инфляции необходимо не только достичь целевого показателя в 4%, но и поддерживать ее на этом уровне в течение длительного времени.

По данным исследования инФОМ по заказу Банка России, инфляционные ожидания россиян на год вперед в июле повысились до 14,7% с 12,4% в июне.

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Не стоит рассчитывать, что инфляционные ожидания населения снизятся сами по себе, уговорами и заверениями Банка России, единственный рецепт снижения инфляционных ожиданий - снижение инфляции и поддержание ее на низком уровне, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

"Единственный рецепт - это снизить инфляцию, чтобы люди увидели и убедились, что она низкая. Но для этого надо не только коснуться 4%, но и достаточно длительное время поддерживать ее", - сказала она на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Банка России по денежно-кредитной политике.

Такой ответ последовал на вопрос журналиста о том, как "приземлять" инфляционные ожидания населения.

Также у Набиуллиной спросили, что регулятор делает для борьбы с "циклом избирательного невнимания", когда люди игнорируют действия регулятора в благоприятные для экономики периоды, а в менее удачные - обращают большое внимание на политику ЦБ

"На самом деле поведенческая экономика - это действительно очень большой раздел в экономической теории, потому что теоретикам, ученым, экспертам известно, что есть множество механизмов, которые сдвигают восприятие реальности, формирование ожиданий людей", - ответила Набиуллина.

Избирательное невнимание, по ее словам, - это одна из форм когнитивных искажений.

"Когда инфляция долгое время высокая, люди, естественно, всегда обращают внимание на рост цен, но они вспоминают наши старые прогнозы, которые не сбылись, скептически относятся к текущим заверениям, что регулятор сделает все необходимое, чтобы вернуться к низкой инфляции. Инфляционная память тянется очень долго. И даже, я думаю, что у нас это гораздо сложнее, чем в той же Франции", - отметила глава регулятора.

Отсюда вытекает, что инфляционные ожидания нужно принимать во внимание, и регулятор принимает их во внимание, продолжила Набиуллина.

"Если они не заякорены, как у нас, надо придавать им еще большее значение, чем когда они заякорены. И, конечно, не стоит рассчитывать, что инфляционные ожидания снизятся сами по себе, нашими уговорами, заверениями и так далее", - сказала она.