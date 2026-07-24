Кредитование должно расти более сдержанно, заявила Набиуллина

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ЦБ РФ ожидает более сдержанный рост кредитования в России во втором полугодии 2026 года по сравнению со вторым кварталом.
- Глава регулятора Эльвира Набиуллина отметила, что в июне ЦБ видел некоторое замедление темпов роста кредитования.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. ЦБ РФ ожидает, что рост кредитования в России во втором полугодии 2026 года будет более сдержанным, чем во втором квартале, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"С учетом более стимулирующей политики бюджетной, мы считаем, что рост кредитования во втором полугодии должен быть более сдержанным, чем был во втором квартале этого года", - заявила Набиуллина.
Она также добавила, что в июне ЦБ видел некоторое замедление темпов роста кредитования.