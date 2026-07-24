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У сектора страховщиков достаточный запас прочности, заявила Набиуллина - РИА Новости, 24.07.2026
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16:00 24.07.2026
У сектора страховщиков достаточный запас прочности, заявила Набиуллина

Набиуллина: ЦБ не рассматривает меры поддержки страховщиков на фоне атак БПЛА

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЭльвира Набиуллина
Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Эльвира Набиуллина. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Банк России не рассматривает меры поддержки страховщиков на фоне атак БПЛА.
  • У страхового сектора достаточный запас прочности, и он способен осуществлять выплаты, оставаясь финансово устойчивым.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Банк России не рассматривает меры поддержки страховщиков на фоне атак БПЛА, у сектора достаточный запас прочности, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"Нет, меры поддержки мы не рассматриваем, потому что считаем, что у страхового сектора в целом достаточный запас прочности", - сказала она в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос, обсуждает ли ЦБ меры поддержки для страховых компаний и для Российской национальной перестраховочной компании (РНПК).
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Она отметила, что РНПК осуществляет перестрахование имущества и от рисков терроризма, и от рисков атак беспилотников.
"И в рамках перестрахования происходит перераспределение рисков от страховщиков к РНПК... Да, есть рост выплат, но и у страховых компаний, и у РНПК достаточно ресурсов, чтобы осуществлять выплаты, оставаться финансово устойчивыми", - заключила она.
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Эльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
 
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