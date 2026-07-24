У сектора страховщиков достаточный запас прочности, заявила Набиуллина

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Банк России не рассматривает меры поддержки страховщиков на фоне атак БПЛА.
- У страхового сектора достаточный запас прочности, и он способен осуществлять выплаты, оставаясь финансово устойчивым.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Банк России не рассматривает меры поддержки страховщиков на фоне атак БПЛА, у сектора достаточный запас прочности, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"Нет, меры поддержки мы не рассматриваем, потому что считаем, что у страхового сектора в целом достаточный запас прочности", - сказала она в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос, обсуждает ли ЦБ меры поддержки для страховых компаний и для Российской национальной перестраховочной компании (РНПК).
Она отметила, что РНПК осуществляет перестрахование имущества и от рисков терроризма, и от рисков атак беспилотников.
"И в рамках перестрахования происходит перераспределение рисков от страховщиков к РНПК... Да, есть рост выплат, но и у страховых компаний, и у РНПК достаточно ресурсов, чтобы осуществлять выплаты, оставаться финансово устойчивыми", - заключила она.