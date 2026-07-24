У сектора страховщиков достаточный запас прочности, заявила Набиуллина

Она отметила, что РНПК осуществляет перестрахование имущества и от рисков терроризма, и от рисков атак беспилотников.

"И в рамках перестрахования происходит перераспределение рисков от страховщиков к РНПК... Да, есть рост выплат, но и у страховых компаний, и у РНПК достаточно ресурсов, чтобы осуществлять выплаты, оставаться финансово устойчивыми", - заключила она.